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Tribunal salvadoreño impone primera sentencia a cadena perpetua por feminicidio

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño impuso la primera sentencia a cadena perpetua por feminicidio desde que la pena máxima fue incorporada a la legislación luego de la reforma constitucional aprobada en marzo por el Congreso.

Un juzgado de Santa Ana, a 56 kilómetros al occidente de la capital, condenó a Eduardo Urbina, de 39 años, por asesinar con un arma blanca a su vecina y también lo sentenció a pagar 15.000 dólares en compensación, informó el martes la oficina de prensa de los Centros Judiciales.

Según la acusación fiscal, Urbina —que había ingerido bebidas alcohólicas— ingresó armado con un cuchillo a la vivienda donde residía la mujer y le ocasionó heridas profundas en el tórax y el cuello que provocaron su muerte. De acuerdo con la Fiscalía, Urbina acosaba constantemente a su vecina, que no cedía a sus avances.

La sentencia contra Urbina fue emitida apenas 42 días después del crimen.

Esta es la segunda condena a prisión perpetua dictada en el país centroamericano desde la reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Recientemente un tribunal sentenció a esa pena a un hombre de 31 años por homicidio agravado y robo.

La reforma habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

La incorporación de la cadena perpetua a la legislación salvadoreña es una de varias medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas que comenzó al declarar el estado de emergencia nacional en marzo de 2022 y que continúa vigente.

Esta medida suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de alrededor de 93.000 presuntos pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales, según el gobierno. Bukele ha afirmado que unas 8.000 personas inocentes han sido liberadas.

FUENTE: AP

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