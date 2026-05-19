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Tribunal de Pakistán condena a muerte a un hombre por matar a influencer de TikTok

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Un tribunal en Pakistán condenó a muerte a un hombre el martes por matar el año pasado a una influencer frente a su casa, después de que la adolescente rechazó su oferta de amistad.

El juez de Islamabad, Muhammad Afzal Majoka, anunció la condena y el veredicto contra Umar Hayat, quien fue detenido en junio tras el asesinato de Sana Yousuf, de 17 años.

La policía indicó que los investigadores arrestaron a Hayat, de 22 años, quien también crea contenido en TikTok, después de revisar imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban saliendo de la calle donde vivía Yousuf poco después del tiroteo.

El asesinato desató una condena en todo el país.

Yousuf tenía muchos seguidores en Pakistán. Tras su muerte, cientos de miles de usuarios comenzaron a seguir su cuenta en TikTok, una de las redes sociales más populares del país.

Originaria de la pintoresca región norteña de Chitral, era conocida por promover la música y la vestimenta tradicionales chitralíes a través de sus videos. También defendía la educación de las niñas. Horas antes de su asesinato, publicó una foto celebrando su cumpleaños con amigos.

Después del veredicto, la familia de Yousuf dijo a los periodistas que se había hecho justicia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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