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Tribunal electoral de Brasil fija nuevas normas sobre deepfakes de IA tras caso de senador Bolsonaro

SAO PAULO (AP) — El principal tribunal electoral de Brasil estableció nuevos estándares sobre lo que considerará “deepfakes” generados por inteligencia artificial en la publicidad política, una medida destinada a frenar la desinformación y la manipulación de cara a las elecciones de octubre.

El candidato presidencial de oposición Flávio Bolsonaro sostiene una foto de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mientras navega en un bote en un mitin de campaña previo a la elección general de octubre, en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el sábado 29 de agosto de 2026. (AP Foto/Bruna Prado)
El candidato presidencial de oposición Flávio Bolsonaro sostiene una foto de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mientras navega en un bote en un mitin de campaña previo a la elección general de octubre, en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el sábado 29 de agosto de 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

El tribunal emitió el fallo a última hora del martes en un caso relacionado con el candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, quien utilizó el recurso en la convención de su partido para mostrar imágenes generadas por IA de su padre encarcelado, el expresidente Jair Bolsonaro, respaldando su campaña contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro fue condenado en noviembre a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado. En la convención del Partido Liberal realizada en julio en Sao Paulo, una versión generada por IA del exmandatario apareció para instar a los asistentes a “abrir los brazos” para su hijo y apoyar su postulación presidencial.

En su decisión del martes, el tribunal electoral votó 4-3 para no sancionar al senador Bolsonaro, al determinar que el deepfake en cuestión no constituía un anuncio político para difusión pública, sino que se realizó para un evento privado antes de que su candidatura fuera anunciada oficialmente.

Sin embargo, en una votación separada de 5-2, el tribunal definió lo que califica como deepfake en la publicidad política como “contenido sintético producido o manipulado mediante inteligencia artificial o tecnología equivalente” con un grado de realismo “para crear, reproducir o alterar la imagen, la voz o el discurso de cualquier persona viva, fallecida o ficticia”.

Las elecciones presidenciales de Brasil tienen a internet como principal vehículo, aunque los anuncios en televisión y radio siguen marcando la conversación pública e influyendo en los votantes.

Las reglas se aplicarán a una enorme cantidad de contenido de los candidatos antes de la primera vuelta de votación del 4 de octubre. Las emisoras deben reservar 14 minutos al día para casi 1.000 anuncios de 30 segundos, además de bloques de 12 minutos y medio reservados exclusivamente para los candidatos presidenciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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