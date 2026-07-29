Tribunal de Brasil vincula suspensión de un futbolista al tiempo de recuperación de Gabriel Pec

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ARCHIVO - El brasileño Gabriel Pec, del Galaxy de Los Ángeles, conduce el balón durante un partido ante el Sporting Kansas City, el miéercoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel, archivo) AP

La sanción la impuso el martes el Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil, el máximo órgano independiente del país en materia disciplinaria del deporte.

El tribunal consideró insuficiente una sanción estándar dada la gravedad del incidente. Pec sufrió una fractura de la tibia izquierda en una entrada violenta de Víctor Gabriel con los tachones por delante durante un partido de liga disputado el 22 de julio.

Aunque la suspensión dictada por el tribunal tiene un tope de 180 días, podría terminar antes si Pec recibe el alta médica para volver a las prácticas antes de ese plazo. La decisión puede ser apelada.

Víctor Gabriel declaró ante el tribunal que no tuvo intención de lesionar a Pec, quien jugó para el Galaxy de Los Ángeles en la MLS antes de incorporarse al Cruzeiro por una cifra récord para el club de al menos 12 millones de dólares durante la pausa por el Mundial.

“He pasado noches sin dormir rezando por él, y ofrezco una disculpa sincera a todos en Cruzeiro”, manifestó.

A Víctor Gabriel se le imputó juego violento en virtud del Artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, y recibió la sanción ampliada bajo una disposición que permite que la suspensión del infractor se equipare al tiempo de recuperación del jugador lastimado en casos de lesión grave.

El fallo no fue unánime. Uno de los jueces, Rodrigo Steinmann Bayer, votó inicialmente por una suspensión estándar de seis partidos sin la extensión basada en el tiempo. Sin embargo, el presidente del tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvão, junto con Eduardo Xible Salles Ramos y Aline Gonçalves Jatahy, votaron por aplicar la sanción más prolongada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP