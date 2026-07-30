Tribunal aplaza caso de hijo de coach de Chiefs acusado de disparar a su madre por evaluación mental

ARCHIVO - Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de los Commanders de Washington, durante un juego de la NFL en Filadelfia, el 1 de octubre de 2023. (AP Foto/Matt Rourke) AP

La policía arrestó a Elijah Bieniemy el lunes en relación con el tiroteo ocurrido a última hora del domingo. Ha sido acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda.

Bieniemy permanecía el jueves en el Centro de Detención de Adultos del condado de Loudoun. Tenía una fecha en el tribunal para escuchar mociones programada para más tarde ese mismo día, y se había fijado una fecha de audiencia preliminar para el 31 de agosto. Pero ambas comparecencias han sido aplazadas a la espera de una evaluación de salud mental, según registros disponibles del sistema judicial de Virginia.

La oficina del sheriff del condado de Loudoun, Virginia, ha indicado que la investigación continúa. No se ha proporcionado un motivo.

Eric Bieniemy seguía ausente de los Chiefs el jueves, con el equipo en su segundo entrenamiento de campamento de pretemporada con la plantilla completa. El coordinador del juego aéreo, Joe Bleymaier, y el entrenador de la línea ofensiva, Andy Heck, han asumido la mayoría de sus responsabilidades, mientras que el entrenador en jefe Andy Reid sigue teniendo un papel importante en la supervisión del sistema ofensivo.

“Eric es una parte importante de esto, y me encanta tenerlo aquí, pero ahora mismo es importante que se ocupe de sus asuntos, y todo el mundo lo sabe", dijo Reid. "Así que todos han dado un paso al frente, están trabajando duro, y Eric volverá pronto para incorporarse y hacer lo suyo. Pero primero tiene que ocuparse de eso”.

Mia Bieniemy, la esposa del entrenador, de 57 años, ha sido dada de alta de la unidad de cuidados intensivos, donde estaba siendo tratada por múltiples heridas de bala. Reid comentó que ella estaba “mejor, y muy bien para cómo estaba”.

Eric Bieniemy ayudó a los Chiefs a llegar a tres Super Bowls y a ganar dos de ellos, y luego se fue para convertirse en coordinador ofensivo de los Commanders de Washington, la razón por la que la familia Bieniemy todavía tiene una casa en Virginia. Sin embargo, el cuerpo técnico allí fue despedido tras una temporada, y Bieniemy pasó una temporada en UCLA y otra entrenando a los corredores con los Bears de Chicago.

Fue contratado para reemplazar a Matt Nagy como coordinador ofensivo en Kansas City a principios de este año.

“Nos mantenemos en contacto con él y lo mantenemos al tanto de todo lo que está pasando", señaló Reid. "Tiene las grabaciones (de las prácticas del campamento). Puede verlas en el tiempo libre que tenga allí”.

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FUENTE: AP