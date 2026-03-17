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Tribunal de apelaciones del Vaticano declara nulo el "juicio del siglo" contra cardenal

ROMA (AP) — El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo el martes el llamado “juicio del siglo” de la Santa Sede, un golpe sorprendente tanto para el legado del papa Francisco como para los fiscales vaticanos, que pusieron en el banquillo de los acusados a varias personas, incluyendo un cardenal, por presuntos delitos financieros.

Unas monjas pasan junto a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2020. (Foto AP/Andrew Medichini)
Unas monjas pasan junto a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2020. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

En un fallo de 16 páginas, el tribunal de apelaciones determinó que tanto Francisco como los fiscales del Vaticano cometieron errores de procedimiento que anularon la acusación original y requirió llevar a cabo un nuevo juicio. El tribunal fijó el 22 de junio como la fecha para el inicio del nuevo juicio.

El fallo fue una victoria para la defensa y un enorme revés para los fiscales vaticanos, que han batallado para salvar su caso. La acusación y las condenas de 2023 contra el cardenal Angelo Becciu y otros fueron presentadas por el difunto papa como prueba de su disposición a tomar medidas enérgicas contra las irregularidades financieras en la Santa Sede.

El caso se centró principalmente en la inversión del Vaticano de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que corredores inmobiliarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones para adquirir la propiedad y que luego extorsionaron a la Santa Sede por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la misma.

La investigación original dio lugar a dos derivaciones principales que involucraron a Becciu, en su día un destacado cardenal del Vaticano y futuro aspirante al papado. Fue condenado por malversación y sentenciado a 5 años y medio de prisión. El tribunal condenó a otras ocho personas por malversación, abuso de cargo, fraude y otros cargos.

Todos sostuvieron su inocencia y apelaron.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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