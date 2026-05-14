Tribunal anuncia que el domingo proclamará a los dos candidatos para balotaje presidencial en Perú

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Una mujer golpea una olla durante una protesta para exigir la anulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales mientras el recuento final de votos aún está pendiente, frente al Jurado Nacional Electoral en Lima, Perú, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

El presidente del Tribunal, Roberto Burneo, indicó en una declaración ante la prensa que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo 17 de mayo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”.

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,982% de las actas de votación presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el jueves el conteo de votos con 17,179%, seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,030% y apenas detrás el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,905%.

Fujimori tiene su pase asegurado a la segunda vuelta, pero Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, según el lento conteo oficial electoral.

López Aliaga reclama que en Perú hubo un "fraude único en el mundo", pero no ha mostrado pruebas, también ha protestado junto a miles de seguidores frente a las oficinas del Tribunal y ha insultado repetidas veces al presidente del Tribunal. El ultraconservador ha indicado que desconocerá los resultados electorales.

La misión electoral de la Unión Europea ha indicado que no existen pruebas de fraude en Perú.

De acuerdo a la ley peruana, quien salga elegido asumirá el poder por cinco años el 28 de julio de 2026.

FUENTE: AP