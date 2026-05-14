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Tribunal anuncia que el domingo proclamará a los dos candidatos para balotaje presidencial en Perú

LIMA (AP) — El Tribunal Electoral de Perú anunció el jueves que el domingo proclamará a los dos candidatos que disputarán la presidencia en un balotaje el 7 de junio, luego de realizadas las elecciones generales de primera vuelta el 12 y 13 de abril, en medio de reclamos de supuesto fraude formulados por un candidato ultraconservador.

Una mujer golpea una olla durante una protesta para exigir la anulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales mientras el recuento final de votos aún está pendiente, frente al Jurado Nacional Electoral en Lima, Perú, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
Una mujer golpea una olla durante una protesta para exigir la anulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales mientras el recuento final de votos aún está pendiente, frente al Jurado Nacional Electoral en Lima, Perú, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

El presidente del Tribunal, Roberto Burneo, indicó en una declaración ante la prensa que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo 17 de mayo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”.

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,982% de las actas de votación presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el jueves el conteo de votos con 17,179%, seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,030% y apenas detrás el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,905%.

Fujimori tiene su pase asegurado a la segunda vuelta, pero Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, según el lento conteo oficial electoral.

La misión electoral de la Unión Europea ha indicado que no existen pruebas de fraude en Perú.

De acuerdo a la ley peruana, quien salga elegido asumirá el poder por cinco años el 28 de julio de 2026.

FUENTE: AP

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