Tribunal absuelve a acusado de atacar a una monja en Jerusalén y ordena atención psiquiátrica

La violenta agresión ocurrida en abril contra una monja que caminaba con su hábito en la Ciudad Vieja de Jerusalén provocó una ola de conmoción en todo Israel y en sus numerosas comunidades cristianas.

Clérigos y defensores afirman que los insultos y los escupitajos se han vuelto cada vez más comunes en el densamente concurrido corazón histórico de Jerusalén. Allí, cristianos, judíos y musulmanes se cruzan a diario, en su mayoría sin incidentes, mientras visitan algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, el islam y el judaísmo.

Pero el violento ataque a la monja fue visto como una escalada poco frecuente y preocupante en el volátil entorno que personas de todas las religiones han experimentado en casi tres años de guerra.

Un juez determinó el miércoles que había pruebas de que un hombre judío de un asentamiento en Cisjordania cometió los actos de los que se le acusaba, pero que tenía derecho a una defensa por demencia después de que el psiquiatra del distrito concluyera que padecía un ataque psicótico en el momento del ataque.

El director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, donde la monja es investigadora, dijo a The Associated Press que esperaba que la hospitalización psiquiátrica se cumpliera en su totalidad “para que se pueda garantizar la seguridad pública, nuestra colega pueda recuperarse psicológicamente y la gente pueda vivir en Jerusalén y visitarla sin miedo, independientemente de su pertenencia a cualquier comunidad”.

Pero el fraile Olivier Poquillon añadió que lamentaba la decisión de no imponer una sanción penal.

“En el momento del incidente, su capacidad de juicio era, sin embargo, suficiente para que eligiera deliberadamente a una monja católica como su víctima entre todas las personas presentes”, manifestó.

Yisca Harani, fundadora de la organización Religious Freedom Data Center para rastrear el acoso a cristianos, señaló que incluso las personas mentalmente inestables pueden verse influidas para actuar por el discurso predominante a su alrededor.

“Él sigue siendo alguien que es producto de la ignorancia o de la incitación que lo rodea”, comentó. “Aunque sea mentalmente inestable, se alimentó de todo ese material anticristiano que ahora nos rodea”.

La organización de Harani ha registrado un aumento de casi el triple de incidentes en Jerusalén, desde hace cuatro años hasta los últimos tres meses contabilizados —aproximadamente uno al día ahora—, prácticamente todos cometidos por nacionalistas religiosos judíos.

Su hostilidad hacia los cristianos se basa en la historia de persecución de judíos en países europeos de mayoría cristiana, en prácticas de fe que consideran idolátricas y en ver su presencia como una afrenta cerca de zonas históricamente sagradas para los judíos, como el Muro de las Lamentaciones, según expertos.

El embajador George Deek, el nuevo enviado especial de Israel ante el mundo cristiano, dijo que a principios de este mes la policía israelí designó a un agente angloparlante para que sea el primer punto de contacto para los cristianos en caso de incidentes, “de modo que haya una respuesta rápida”.

“Vamos a proponer soluciones prácticas sobre cómo podemos minimizar o detener, si es posible, el fenómeno”, expresó Deek. “Nos tomamos estos asuntos muy en serio”.

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La periodista de The Associated Press Koral Saeed contribuyó desde Herzliya, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP