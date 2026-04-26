Trevor Story dice que el rumbo de los Medias Rojas está 'en el aire' tras despido de Cora

Chad Tracy, mánager interino de los Medias Rojas de Boston, habla en coferencia de prensa el domingo 26 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

“Quiero decir, obviamente, está un poco en el aire cuál es la verdadera dirección. Son conversaciones que deben darse. Se darán hoy y también en adelante”, comentó el domingo Story, dos veces All-Star, antes de la victoria de Boston por 5-3 en el último juego de la serie contra los Orioles de Baltimore.

Los Medias Rojas destituyeron oficialmente a Cora el sábado por la noche tras un inicio de 10-17 en su octava temporada al frente del club, incluida una vergonzosa barrida de tres juegos en casa ante los Yankees de Nueva York a principios de esta semana.

El director de operaciones de béisbol, Craig Breslow, explicó el primer despido en plena temporada de un mánager de Boston desde 2001 al sugerir que demostraba compromiso con la campaña actual.

“En realidad todo se reduce a la confianza que tenemos en los jugadores y la confianza que tenemos en el grupo para lograr lo que nos propusimos lograr. Al actuar hoy, nos quedan 135 juegos por delante, casi el equivalente a una temporada completa, para aprovechar este nuevo comienzo”, señaló Breslow el domingo.

Pero Story, en su quinta temporada de un contrato de seis años y 140 millones de dólares, es una excepción en un roster joven que ha traspasado a estrellas como Mookie Betts, Chris Sale, Xander Bogaerts y el dominicano Rafael Devers en los años transcurridos desde que Cora condujo a Boston al título de la Serie Mundial de 2018 en su primera temporada.

Desde entonces, los Medias Rojas solo han llegado a dos postemporadas, y solo a una desde la llegada de Story, cuando consiguieron un boleto de comodín en 2025.

“Vine aquí para ganar y vine aquí para tener éxito”, manifestó Story, de 33 años. Está entre los bateadores de Boston que atraviesan dificultades, con promedio de .198, dos jonrones y 17 carreras impulsadas. “Y el año pasado tuvimos un destello de eso. Buscamos construir a partir de ahí. Obviamente no hemos arrancado bien. Pero sí, en mi opinión, hay que aclarar parte de la dirección”.

Según el relevista Garrett Whitlock, Breslow y el mánager interino Chad Tracy hablaron con el equipo durante aproximadamente ocho minutos en una reunión el domingo por la mañana en la que también estuvieron el propietario John Henry y el presidente del equipo Sam Kennedy. Los jugadores no hablaron durante el encuentro.

“Ellos hablaron. Sí, hablaron”, dijo Story. “Simplemente tiene que haber más conversaciones. No diría que fue satisfactorio”.

Ante los reporteros, Breslow y Kennedy indicaron que se trató de una decisión impulsada por las operaciones de béisbol después de que el club rindiera particularmente mal a la ofensiva.

Pese a una victoria 17-1 sobre Baltimore el sábado que frenó una racha de cuatro derrotas, los bateadores de los Medias Rojas llegaron al domingo con una línea colectiva de .233/.312/.354 y se ubicaban en el cuarto inferior de las Grandes Ligas en la mayoría de las métricas clave.

“En última instancia, la responsabilidad por el rendimiento en el terreno recae en mí como líder de las operaciones de béisbol. Pero también recae en mí la responsabilidad de hacer todo lo que pueda —y lo que la organización pueda— para encontrar soluciones. Y ahora mismo sentimos que este cambio, estos cambios, estaban justificados”, sostuvo Breslow.

Kennedy dijo que Breslow ha “tomado varias decisiones y recomendaciones audaces”.

“Y esta fue una de ellas y la respaldamos plenamente”, afirmó.

Henry permaneció en Baltimore el domingo, pero no habló con los medios.

“Creo que su presencia aquí deja en evidencia que esta fue una decisión colaborativa (con Henry)”, expresó Kennedy.

Tracy debuta como mánager en las Grandes Ligas tras seis temporadas dirigiendo a Worcester, de Triple-A. Hijo del mánager de larga trayectoria Jim Tracy, reconoció la delicada dinámica de su oportunidad.

“Estoy caminando por esa línea de estar aquí sentado con todos ustedes en este momento, pero también reconocer que la relación con algunas de las personas que ya no están aquí era fuerte. Y también saben que, en muchos sentidos, así es como se sienten algunos de los jugadores. Así que, ¿emocionado? Sí. Pero también honrando a las personas que estuvieron antes que yo y que fueron mentores para mí”, explicó Tracy.

Story elogió la “mente beisbolera” de Tracy, pero era evidente que seguía conmovido por el despido de Cora.

“Nos respaldó todos los días. Fue muy sincero con los jugadores, recibió golpes por nosotros e hizo todo lo que se le puede pedir a un mánager y más. Simplemente no puedo expresar lo agradecido que estoy de haber jugado para él. Sí, le tengo cariño a ese tipo”, afirmó Story.

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FUENTE: AP