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Trevor Bauer domina con un juego sin hits de 7 entradas para Long Island Ducks de Atlantic League

LANCASTER, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El exganador del Premio Cy Young Trevor Bauer lanzó un juego sin hits ni carreras el domingo para los Long Island Ducks de la Atlantic League contra los Lancaster Stormers.

ARCHIVO - El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer (27), lanza en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 6 de junio de 2021, en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson, Archivo)
ARCHIVO - El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer (27), lanza en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 6 de junio de 2021, en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson, Archivo) AP

Bauer (1-0) permitió apenas un corredor en base en siete entradas y ponchó a siete con 84 lanzamientos, 54 en la zona de strike. El derecho de 35 años retiró a los primeros 15 bateadores que enfrentó.

Bauer otorgó una base por bolas con un out a Kevin Watson Jr., y luego retiró a los siguientes cinco bateadores para completar el tercer juego sin hits en la historia de los Ducks.

Los Ducks ganaron 13-0.

Bauer ha intentado reactivar su carrera en las Grandes Ligas después de cumplir una suspensión de 194 juegos por violar la política de la MLB sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Nunca fue acusado de un delito en el caso, y las demandas civiles en su contra se resolvieron.

Los Dodgers de Los Ángeles dejaron en libertad a Bauer en enero de 2023. Lanzó en Japón en 2023 y 2025, con una temporada con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Beisbol en 2024 de por medio.

Bauer tuvo marca de 4-10 y efectividad de 4,41 con Yokohama el año pasado. Fue nombrado lanzador del año de la Liga Mexicana de Beisbol en 2024.

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