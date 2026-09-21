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Tres soldados colombianos mueren por explosivos presuntamente activados por disidencia de las FARC

BOGOTÁ (AP) — Tres soldados murieron el lunes tras la activación de explosivos en el centro este de Colombia presuntamente perpetrada por una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el ejército.

Los explosivos detonaron en la madrugada en una zona rural del municipio de la Macarena, en el departamento de Meta, causando la muerte de los tres soldados y heridas a otros cuatro militares.

El ejército señaló de manera preliminar como responsable al Bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de las FARC que persistió en armas pese al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

La disidencia comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, ha sido declarada objetivo militar por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, quien cerró todas las mesas de negociación de paz que había abierto su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

De la Espriella ha advertido a los grupos armados ilegales que se sometan a la justicia voluntariamente o que actuará con “mano de hierro” incrementando las operaciones militares en su contra.

El ejército indicó que en paralelo fueron heridos otros dos soldados en Vistahermosa, otro municipio de Meta, con explosivos y disparos con armas de largo alcance.

Los soldados heridos en Vistahermosa fueron trasladados a un centro médico cercano y serán remitidos a un hospital de más alto nivel, mientras se adelanta la extracción por vía aérea de los heridos en La Macarena, indicó el ejército.

FUENTE: AP

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