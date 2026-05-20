Tres heridos, 2 de ellos japoneses, en un apuñalamiento en un restaurante de Shanghái

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El portavoz del ministerio, Guo Jiakun, señaló que las autoridades chinas investigaban el ataque del martes y que el sospechoso, a quien describió como una persona con un trastorno mental, había sido detenido. Agregó que los dos ciudadanos japoneses, junto con un ciudadano chino, fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

“También quisiera subrayar que los medios de comunicación y las personas no deben hacer especulaciones infundadas ni establecer asociaciones injustificadas”, dijo Guo a los periodistas en una rueda de prensa.

El ataque ocurrió en medio de un aumento de las tensiones entre China y Japón.

Los vínculos entre Beijing y Tokio se han visto tensados desde el comentario de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en noviembre, de que cualquier acción militar china contra Taiwán, un territorio se autogobierna, podría ser motivo para una respuesta militar japonesa. China impuso medidas diplomáticas y económicas contra Japón.

La embajada china en Japón indicó en abril que había recibido múltiples amenazas y acusó a las autoridades japonesas de no adoptar medidas eficaces pese a reiterados reportes a la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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