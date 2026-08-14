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Tren de pasajeros descarrila en Inglaterra, el segundo en dos días

LONDRES (AP) — Un tren de pasajeros descarriló cerca de Londres el viernes, informó la Policía de Transporte Británica, el segundo descarrilamiento en dos días.

Policías, paramédicos y bomberos acudieron al lugar cerca de la estación de tren de Wickford, en Essex, a unos 48 kilómetros (30 millas) al este de Londres, tras recibir reportes de que los vagones traseros de un tren descarrilaron, indicó la agencia. Los vagones estaban en una “posición vertical”, señaló, y no se reportaron heridos.

National Rail informó que las autoridades trabajaban para entender lo ocurrido, y se esperaban importantes interrupciones del servicio ferroviario hasta la tarde del viernes.

El incidente ocurrió menos de 24 horas después de que un tren de Londres a Eastbourne se saliera de las vías a las afueras de la localidad de Lewes, en el sur de Inglaterra. Tres vagones volcaron, lo que dejó a dos personas gravemente heridas y causó lesiones leves a otras 18.

La policía de transporte indicó que todos los pasajeros fueron evacuados en unas tres horas.

La causa del descarrilamiento está bajo investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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