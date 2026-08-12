Travis Kelce: El campamento de los Chiefs ofrece un 'refugio' tras boda vigilada con Taylor Swift

El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce (87), y el receptor abierto Rashee Rice (4) caminan hacia el campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL el viernes 31 de julio de 2026, en St. Joseph, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Fue hace poco más de un mes que Kelce intercambió votos con Taylor Swift en una boda repleta de celebridades que unió a uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL con la mayor estrella del pop del planeta. En la reunión íntima, celebrada en el enorme Madison Square Garden, Adam Sandler fue el oficiante sorpresa, Stevie Nicks actuó ante un público de íconos del deporte y el entretenimiento, y los fans se alinearon en las aceras de la ciudad de Nueva York fuera del histórico recinto con la esperanza de ver algo de todo aquello.

“La boda fue la mejor noche de mi vida. Agradezco a todos los que vinieron y celebraron y se divirtieron con nosotros. Eso es prácticamente todo lo que tengo para esa noche. Fue una noche de locura”, añadió Kelce el miércoles, al hablar por primera vez en el campamento.

La lista de invitados incluyó a los actores Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant y Ethan Hawke; las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss; el comediante Chris Rock; el director de cine Steven Spielberg; y muchos jugadores de la NFL, incluido el mariscal de campo retirado Tom Brady y varios compañeros de Kelce en los Chiefs, como su mejor amigo y quarterback, Patrick Mahomes.

La relación Swift-Kelce comenzó con su intento fallido de darle un anillo de amistad en un concierto. Kelce invitó a Swift a verlo jugar en el Arrowhead Stadium, ella aceptó la invitación, y el resto de su romance ha sido un cuento de hadas de celebridades.

Hasta llegar a las nupcias en el Madison Square Garden, que siempre ha capturado la imaginación de Kelce y donde Swift ha ofrecido numerosos conciertos con entradas agotadas; ella también apareció allí para ver a los Knicks jugar contra los Spurs en las Finales de la NBA en junio.

“Siempre me dije que iría a un partido de playoffs cuando los Knicks estuvieran encendidos, y mi esposa fue cuando yo estaba atrapado en el minicamp. Fue algo genial cumplir mi sueño de infancia de estar en ese recinto. No puedo agradecer lo suficiente a los dueños del MSG por darnos la oportunidad de hacerlo, sabiendo que queríamos un evento privado”, comentó Kelce con una sonrisa irónica.

Además de la boda, Kelce ha estado ocupado persiguiendo varias oportunidades de negocios desde el final de la temporada pasada, incluida su decisión de comprar una pequeña parte de la participación de David Blitzer en los Cleveland Guardians, el equipo de su ciudad natal.

Eso lo coloca en territorio de rivalidad con Mahomes, quien posee su propia pequeña participación en los Kansas City Royals.

Sin embargo, en el campo, el quarterback y el ala cerrada siguen yendo al unísono, y nunca ha sido más importante que se impulsen mutuamente. Mahomes viene de una lesión de rodilla que puso fin a su temporada y que requirió cirugía en diciembre, y Kelce intenta demostrar que a los 36 años —cumple 37 en octubre— todavía puede rendir en un deporte de jóvenes.

“Todavía siento mucho amor por este juego. Todavía creo que puedo salir y jugar a un alto nivel. Quiero salir ahí y demostrarme a mí mismo que puedo jugar a un nivel mejor que el del año pasado. Creo que eso es lo más importante para mí”, sostuvo Kelce.

Son pocas las cosas que Kelce no ha logrado en 13 temporadas en un campo de la NFL. Ha ganado tres anillos de Super Bowl, fue elegido cuatro veces al primer equipo All-Pro y ha sido invitado al Pro Bowl en cada una de las últimas 11 temporadas.

Antes del año pasado contempló el retiro, pero no le sentó bien el hecho de que Kansas City acabara de ser vapuleado por Philadelphia. Así que Kelce regresó para intentarlo una vez más, atrapando 76 pases para 851 yardas y cinco touchdowns mientras jugaba en todos los partidos, cifras que representarían una temporada de récord para la mayoría de los alas cerradas.

Sin embargo, los Chiefs tropezaron hasta terminar con marca de 6-11. Y si Kelce no iba a despedirse tras una derrota en el Super Bowl, desde luego no iba a dejarlo después de una temporada así.

“El hecho de que no llegáramos a los playoffs, lo superé bastante rápido”, expresó.

Pasó, claro, a planear la boda. Pero también a prepararse para la próxima temporada, que la mayoría cree que será la última, de una forma u otra. Kelce estuvo presente durante toda la pretemporada, ya fuera en entrenamientos voluntarios o en el minicamp obligatorio, y ha sido una fuente constante de energía durante las prácticas calurosas y húmedas que son el sello del campamento de entrenamiento.

“Esto siempre va a ser mi santuario. Creo que St. Joe tiene un lugar especial en mi corazón. Necesitas tener estos días. Necesitas tener este tiempo de desgaste con los muchachos, estar alrededor de ellos todo el día, empezar a crear esa química y ese estándar de cómo vamos a hacer las cosas. Este año se ha intensificado aún más", señaló Kelce.

“Creo que eso es algo grande”, añadió Kelce, “simplemente disfrutar estos momentos con estos muchachos con los que he construido esta cultura”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP