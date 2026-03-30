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Tras una dura odisea de viaje, Irak enfrenta a Bolivia por un cupo para el Mundial 2026

MONTERREY, México (AP) — El entrenador de Irak, Graham Arnold, quedó varado en Fujairah, en la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos, a principios de este mes debido a la guerra en Oriente Medio. Se preguntaba si su selección nacional siquiera podría competir por una última oportunidad de clasificarse al Mundial de 2026.

Graham Arnold, entrenador de Irak, habla durante una conferencia de prensa antes de un juego de fútbol de clasificación para el Mundial 2026 contra Bolivia en Monterrey, México, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)
Graham Arnold, entrenador de Irak, habla durante una conferencia de prensa antes de un juego de fútbol de clasificación para el Mundial 2026 contra Bolivia en Monterrey, México, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

Tras recorrer un camino largo y sinuoso para llegar a México, Arnold e Irak buscarán el martes volver a una Copa del Mundo después de una ausencia de 40 años cuando enfrenten a Bolivia en la final de su repechaje intercontinental en Monterrey, en el norte de México.

“Ha sido muy difícil estar varado; preferiría no hablar de ello. Trato de sacar todo eso de la cabeza de los jugadores porque están pasando muchas cosas en Oriente Medio. Pero los jugadores saben lo que están haciendo; se ven muy relajados y listos para salir”, señaló Arnold el lunes en una conferencia de prensa.

Arnold estaba con su esposa en un hotel en Fujairah después de que una serie de misiles iraníes impactaran cerca, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán. El técnico australiano pudo trasladarse a Dubái, pero no pudo reunirse con el equipo durante varios días.

Los jugadores iraquíes también quedaron varados porque el espacio aéreo del país estaba cerrado, lo que impidió que el equipo utilizara vuelos comerciales para salir del país. Los directivos del equipo solicitaron oficialmente a la FIFA que aplazara el partido del repechaje.

El equipo también enfrentó complicaciones de visado porque México no tiene embajada en Irak y a los jugadores les costó obtener las visas necesarias para ingresar al país. Pero el problema se resolvió cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores de México facilitó visas en otras embajadas de la región.

El equipo finalmente llegó a Monterrey el 21 de marzo tras un viaje de 25 horas que incluyó sortear restricciones de viaje y una escala en Portugal.

“Han sido 20 días muy duros para nosotros, pero es un honor y un privilegio estar aquí. Viví en Australia durante mucho tiempo y sé que clasificarse a un Mundial puede cambiar a una nación”, señaló Arnold.

Desde su llegada a México, el equipo ha tenido tiempo de sobra para adaptarse al clima y los jugadores han entrenado sin incidentes. También han podido convivir con niños de escuelas locales que los han visitado durante sus sesiones de entrenamiento.

“Esta semana he sido como una figura paterna porque ya he vivido esta experiencia antes, así que quiero mantenerlos relajados y listos”, manifestó Arnold.

Para clasificarse a su segundo Mundial —el primero desde México 1986—, Irak debe derrotar a Bolivia, que eliminó a Surinam 2-1 en las semifinales del repechaje intercontinental la semana pasada.

“Ha sido fantástico; es un honor absoluto llevar a Irak a esta parte del repechaje después de 40 años y con solo un partido más por jugar. Tengo confianza en que será una noche muy especial para Irak”, expresó Arnold.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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