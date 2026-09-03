Tras conclusión de la investigación, Clippers y Raptors podrían concretar traspaso de Leonard

ARCHIVO - Foto del 10 de abril del 2026, el alero de los Clippers de Los Ángeles Kawhi Leonard calienta antes de un encuentro de la NBA. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

La NBA impuso un castigo amplio a los Clippers el miércoles por violar las reglas de elusión del tope salarial, que incluye la suspensión del propietario Steve Ballmer por un año, una multa al equipo de 30 millones de dólares, la obligación de que la organización renuncie a cinco selecciones de primera ronda del draft y una multa a Leonard de 700.000 dólares.

Leonard no fue suspendido para ningún partido, lo que plantea preguntas sobre qué sigue para el dos veces MVP de las Finales de la NBA.

Los Raptors y los Clippers llegaron a un acuerdo el 30 de junio sobre un traspaso que enviaría a Leonard de vuelta al equipo al que ayudó a conducir al campeonato de la NBA de 2019. Los Raptors aceptaron enviar a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos selecciones de segunda ronda y canjes de selecciones a los Clippers.

El traspaso se puso en pausa en julio a la espera del resultado de la investigación de la NBA.

Los Raptors han declinado comentar sobre el estado del acuerdo para adquirir a Leonard ahora que la liga ha anunciado las consecuencias de su investigación.

Leonard, de 35 años, viene de la temporada con más puntos de su carrera, con un promedio de 27,9 unidades mientras disputó 65 partidos el año pasado con los Clippers.

Leonard, siete veces seleccionado al All-NBA y dos veces campeón de la NBA, es considerado uno de los mejores defensores. También ganó el título de la NBA de 2014 con San Antonio.

En Toronto, Leonard se uniría a una plantilla encabezada por el dos veces All-Star Scottie Barnes, la estrella canadiense RJ Barrett, Immanuel Quickley y el talentoso joven Collin Murray-Boyles.

Los Raptors terminaron 46-36 en 2025-26 y llevaron la serie de primera ronda ante los Cavaliers de Cleveland a siete partidos antes de perder. Fue la primera aparición de Toronto en los playoffs en cuatro años.

Hasta ahora este verano, los Raptors han firmado una extensión de contrato multianual con el gerente general Bobby Webster y lo ascendieron a vicepresidente ejecutivo, y acordaron una extensión multianual con el entrenador Darko Rajakovic.

Leonard estuvo en la primera fila el 7 de julio en la conferencia de prensa de Kyle Lowry en Toronto cuando Lowry anunció que se retiraba como miembro de los Raptors. Ingram asistió a un partido de la Summer League de los Clippers en Las Vegas el 10 de julio.

La NBA comenzó a investigar en septiembre de 2025 si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC —una empresa que se declaró en bancarrota el año pasado— infringía las reglas de la liga, tras un reporte del periodista Pablo Torre. A principios de este año, el cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años en una prisión federal después de declararse culpable de defraudar a inversionistas y prestamistas por al menos 248 millones de dólares.

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FUENTE: AP