Tras ataques a recintos petroleros de Irán, una lluvia negra tóxica pone en riesgo a la población

Residentes en Teherán se quejaron la semana pasada de ardor en los ojos y dificultad para respirar cuando la precipitación oscura y aceitosa cayó cerca de la capital iraní, después de que varios depósitos de fuelóleo y una refinería fueran alcanzados.

También se han visto penachos de humo oscuro en otras partes de la región durante las dos semanas de guerra, mientras Irán toma represalias contra los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel al lanzar drones y misiles contra instalaciones de petróleo y gas natural de sus vecinos del Golfo Pérsico.

La lluvia arrastra sustancias químicas peligrosas fuera de la atmósfera en un periodo relativamente corto, señalaron expertos, pero las personas expuestas a la lluvia negra deben tomar precauciones para evitar riesgos de salud a corto y largo plazo.

Esto es lo que hay que saber:

Ocurre cuando el hollín, la ceniza y sustancias químicas tóxicas se combinan con gotas de agua en la atmósfera y luego vuelven a caer a la Tierra cuando llueve. Es común después de que se incendian refinerías o campos petroleros, y también deberse a incendios forestales, erupciones volcánicas y contaminación industrial.

En Irán, se formó hollín microscópico cuando los hidrocarburos del fuelóleo se quemaron de manera incompleta, indicaron expertos. La quema de petróleo también forma compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP, además de gases tóxicos como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que provocan lluvia ácida, explicó Peter Adams, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad Carnegie Mellon.

¿Cuáles son los riesgos para la salud por la exposición?

El hollín microscópico, cuyas partículas son aproximadamente 40 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, puede alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, causando problemas respiratorios y cardíacos que pueden derivar en muerte prematura, señalaron expertos. La exposición a los HAP puede aumentar el riesgo de cáncer.

En Irán, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud y medio ambiente del país aconsejaron a la población permanecer en interiores y usar mascarillas. Advirtieron que la lluvia era muy ácida y podía quemar la piel y causar daño pulmonar.

“Definitivamente podemos esperar efectos agudos en la salud por un evento como este", V. Faye McNeill, profesora de ingeniería química en la Universidad de Columbia y especialista en química atmosférica, afirmó.

Incluso episodios de contaminación del aire habituales pueden desencadenar problemas de salud y provocar más hospitalizaciones, especialmente entre los adultos mayores, los niños y las personas que ya tenían problemas de salud, comentó. “Pero esto es un nivel más alto, así que probablemente haya problemas de salud ocurriendo ahora mismo por esto”.

Algunos iraníes temen que la lluvia contaminada, que también contiene metales pesados, pueda contaminar embalses de agua potable y vías fluviales.

¿Cuánto tiempo duran las sustancias químicas en la atmósfera?

Por lo general, los tanques de combustible tardan apenas unas horas en consumirse. Pero —como ocurrió en Kuwait durante la Guerra del Golfo hace 25 años— los campos petroleros pueden arder durante meses, señaló Adams.

En incendios que se extinguen más rápido, la mayor parte del hollín y las sustancias químicas se dispersarán con el viento y serán arrastrados fuera de la atmósfera en unos tres a siete días, indicó Adams.

“Así que, si no creamos más problemas, al menos lo que está en la atmósfera va a desaparecer”, aunque los riesgos de salud a largo plazo no lo hagan, explicó Adams.

“Pero no sabemos qué va a pasar con futuros ataques y si otros tanques serán alcanzados o si se atacarán campos petroleros”, agregó. “Me preocupa menos lo de más largo plazo o lo regional, pero es un verdadero desastre para la gente en las inmediaciones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP