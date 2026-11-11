Tras 40 años de dolor, una madre abraza por primera vez a dos hijos robados en la dictadura chilena

Teresita de Jesús Padilla abraza a su hijo, Travis Murdoch, mientras su otro hijo, Tim Rolnick, observa, durante su primer reencuentro en 41 años, después de que los hermanos fueran presuntamente secuestrados cuando eran bebés y traficados a Estados Unidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. La ceremonia tuvo lugar en las oficinas de la ONG Nos Buscamos en Santiago de Chile, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

“Dios me devolvió a mis hijos, que los creí perdidos para siempre”, dijo Padilla instantes después de conocer personalmente a Tim Rolnick y Travis Murdoch, de 41 y 37 años, respectivamente, en Santiago.

Los hermanos, junto con el gemelo de Travis, fueron arrebatados de su madre biológica aún en el hospital. Su caso forma parte de uno de los capítulos más oscuros de Chile, en el que el tráfico de niños coincidió con otras muchas violaciones de los derechos humanos durante los 17 años de la era Pinochet (1973-1990). Más tarde, saldría a la luz una compleja y sistemática trama de corrupción estatal, tráfico de niños y adopciones ilegales en el extranjero que operó por décadas.

Durante la dictadura, al menos 3.095 personas fueron asesinadas o víctimas de desaparición forzada, según cifras oficiales, y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.

Rolnick y Murdoch crecieron en Estados Unidos y, aunque sabían que eran niños adoptados, desconocían el oscuro pasado detrás de sus orígenes.

“Fue como si conociera a Teresita de toda la vida, sentí una conexión muy especial. Fue una experiencia muy cálida, algo realmente lindo”, contó Rolnick tras reencontrarse con su madre biológica. “Es algo que recordaré el resto de mi vida”.

Fue en 2020 cuando Rolnick descubrió que tenía toda una familia en Chile que nunca dejó de pensar en él. También supo que tenía dos hermanos que vivían a solo unos cientos de millas de su hogar en Maryland.

“Todo empezó cuando intentaba averiguar mis antecedentes de salud” a través de un test de ADN de MyHeritage, explicó. Enseguida, comenzó a ser contactado por primos lejanos y organizaciones sociales encargadas de investigar y reunir casos de familias separadas ilegalmente. “Y entonces fue como abrir la caja de Pandora, nunca sabía qué más iba a descubrir”.

Sorpresas y reencuentros

En su posterior búsqueda por respuestas, Rolnick descubrió no solo que él y sus dos hermanos habían sido víctimas de trata hacia Estados Unidos, sino también que tenía otro hermano que permaneció en Chile.

Cuatro años años después de que Rolnick fuera sustraído ilegalmente de los brazos de su madre, los gemelos Travis y Chris corrieron la misma suerte y también fueron adoptados por una pareja estadounidense. Rolnick decidió contactarlos.

“Siempre quise tener un hermano, ¡y ahora tengo tres!”, sintetizó.

Hoy los hermanos mantienen un fuerte vínculo.

“Estaba nervioso, muy nervioso. Nos reunimos en un restaurante en un pueblo llamado Ellicott City, justo a medio camino entre donde vivimos cada uno. No estaba seguro de si él iba a aparecer o no”, relató Murdoch sobre su primer encuentro cara a cara con Rolnick.

“Cuando nos encontramos, vi que era igualito a mí; fue algo rarísimo, muy surrealista”, agregó. “Empezamos a hablar y conectamos enseguida. Hoy es como si nos conociéramos de toda la vida”.

Seis años después de aquel contacto inicial, los dos hermanos pudieron concretar en la capital chilena el primer abrazo a Teresita. Sin embargo, mientras Travis pudo volar a Santiago, Chris sufrió heridas graves en un accidente automovilístico en 2013 y no logró realizar el largo viaje.

“Creo que estaba más nervioso por ella que por mí”, relató Murdoch sobre el reencuentro. “Para ella, es bueno conocernos por fin y dejar todo esto atrás. Lamentablemente, no hay nada que podamos cambiar”.

Decenas de miles de niños robados

Según informes del poder judicial chileno obtenidos por The Associated Press, hubo cerca de 20.000 casos de adopciones forzadas o delictivas durante los 17 años en los que imperó el régimen militar de Pinochet. Pero organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Nos Buscamos, estiman que más de 50.000 familias chilenas se han visto afectadas.

“Nos Buscamos trabaja con más de 8.000 casos donde los adoptados no están en Chile”, dijo a la AP Constanza del Río, directora de la ONG. “Todavía no logramos identificar la cantidad de niños que realmente salieron de Chile”.

Del Río explicó que las mujeres más vulnerables y oriundas de las partes más pobres de Chile eran el blanco más buscado por una red de traficantes de niños compuesta por asistentes sociales, médicos, jueces y abogados para sacarlos del país.

“Son más de 20 países los que recibieron niños chilenos. Durante los 70, Chile fue el tercer exportador de niños para adopciones ilegales. Primero estaba China, Corea y luego Chile”, añadió.

Todo un futuro por delante

Padilla, hoy con 66 años, fue una de estas mujeres.

“Desgraciadamente mi vida ha sido muy vulnerable. Mi padre falleció cuando yo tenía cuatro años y de ahí nos fuimos criando de muy mala manera, de mucha pobreza”, recordó.

Cuando se quedó embarazada, vio en el hospital un refugio para ayudarla a buscar una vida mejor para sus bebés, pero no esperaba que ellos fuesen arrebatados violentamente no solo en una, sino en dos ocasiones. “Estas mujeres me quitaron a mis niños bajo amenaza, bajo mucho terror y yo sufrí toda la vida por eso”.

Pese al agrio sabor dejado por un reencuentro que se materializó después de 41 años de dolor y angustia, madre e hijos comparten un deseo común: reconstruir una familia fragmentada, coser nuevos recuerdos y reescribir los nuevos capítulos de una historia que apenas empieza.

“No tiene mucho sentido seguir mirando al pasado, ahora podemos mirar hacia el futuro”, sentenció Murdoch.

FUENTE: AP