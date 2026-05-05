Transportistas paran en varias regiones de Bolivia en rechazo a gasolina de mala calidad

Una mujer pasa junto a camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga por escasez de diésel en El Alto, Bolivia, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Tarija, Oruro y Potosí, al sur; Cochabamba, en el centro, y Beni, La Paz y su vecina de El Alto, al norte, amanecieron sin autobuses del transporte público.

La policía reportó por la mañana al menos 70 puntos de bloqueo que afectaban los accesos entre el oriente y occidente.

El paro se da en medio de una escalada de conflictos contra Paz, cuyo gobierno intenta dialogar con los diferentes sectores.

En La Paz el centro estaba paralizado nuevamente en exigencia de gasolina de mejor calidad, por lo que la mayoría de las unidades educativas optaron por dar clases virtuales.

En Santa Cruz, el motor económico del país, los conductores no acataron el paro, pero en ciudades vecinas sí se registraron bloqueos, en su mayoría de motocicletas que se usan de taxi.

“Estamos cansados de las promesas del gobierno en papeles. La gasolina continúa mala”, dijo el secretario general de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui.

Desde comienzos de año los transportistas denuncian que la mala calidad de la gasolina ha dañado sus vehículos. El gobierno sostuvo que se trató de un sabotaje y ha ofrecido un resarcimiento que no termina de convencer a los transportistas.

A las protestas se sumó una marcha de trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) por aumentos salariales y en rechazo a una eventual privatización de empresas públicas.

La dirigencia de la COB era cercana a los gobiernos de los progresistas Luis Arce (2020-2025) y Evo Morales (2006-2019).

Paz ha pedido un diálogo con todos los sectores y ha logrado desactivar algunos conflictos.

FUENTE: AP