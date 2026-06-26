Trámite y rotación: Argentina preservaría a Messi ante Jordania con mira a los 16avos del Mundial

El capitán de Argentina, Lionel Messi, camina durante el entrenamiento para el Mundial el martes 23 de junio, 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

La Albiceleste ya aseguró la clasificación y el liderato del Grupo J con seis puntos y aguarda que este viernes se defina su rival de la próxima instancia en el Grupo H, que podría depararle un cruce ante la favorita España, el clásico rioplatense ante Uruguay, un reencuentro con Arabia Saudí —su verdugo en Qatar— e incluso un duelo inédito frente a Cabo Verde.

El plan del técnico Lionel Scaloni es preservar al grueso de los titulares, entre ellos Messi , el jugador récord de este Mundial que escaló a lo más alto de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo con 18 goles, cinco de los cuales anotó en la victoria 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria en el arranque de la actual edición.

Con 39 años recién cumplidos, el 10 sería suplente ante Jordania el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas, aunque no se descarta que pueda tener algunos minutos de acción.

En un duelo sin trascendencia para modificar su estatus en la fase de grupos, Argentina buscará su tercer triunfo consecutivo en la ronda inicial del certamen, algo que no consigue desde Brasil 2014.

El arquero Emiliano Martínez sería en principio el único de los titulares en un once que mostrará nuevas caras como el zaguero Marcos Senesi, el lateral Nicolás Tagliafico, los mediocampistas Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Nicolás Paz en lugar de Messi y Julián Álvarez en ofensiva.

Para el equipo de Jamal Sellami, este partido es mucho más que un mero trámite. Una buena actuación ante el vigente campeón del mundo en el cierre de su primera experiencia en el gran escenario le daría al fútbol jordano un impulso vital para el futuro.

El mismo día, pero en Kansas City, Argelia (3) y Austria (3) se disputarán el segundo puesto del Grupo J. Ante un empate, los europeos podrían aspirar a meterse entre los mejores ocho terceros.

GRUPO K

Cerrar la primera ronda con un pleno de triunfos nada menos que contra la Portugal de Cristiano Ronaldo le permitiría a Colombia encarar lo que viene con la moral por las nubes y asegurarse un cruce en dieciseisavos más accesible ante un tercero de grupo.

Los colombianos lideran con seis puntos tras las victorias ante Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0). Los lusos los escoltan con cuatro, seguidos por los congoleños con uno. La debutante Uzbekistán, sin unidades, está eliminada.

Para el duelo en Miami, su técnico argentino Néstor Lorenzo repetiría la formación en busca de un tercer triunfo que iguale la mejor marcha de Colombia en esta instancia desde Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

La mala noticia para los Cafeteros es que Cristiano Ronaldo ya dejó su firma en las redes con los dos goles en la victoria de Portugal 5-0 ante los uzbecos. El astro de 41 años se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones del Mundial, escribiendo otro capítulo a su ilustre carrera. Suma un total de diez tantos mundialistas.

“No se lo puede descuidar, es uno de los mejores definidores del mundo”, advirtió Lorenzo. “Tendremos que tener mucho cuidado en dejarlo solo en situaciones cercanas al arco. Pero creo que Portugal es un equipo completo, en todo sentido. No se puede marcar sólo a Cristiano, porque tiene grandes jugadores en todas sus líneas”.

Congo debe ganarle a Uzbekistán en Atlanta por una buena cantidad de goles para seguir en la competencia dentro del lote de mejores terceros.

GRUPO L

El Mundial ya es cosa juzgada para Panamá, pero queda una zanahoria para su despedida ante Inglaterra en Nueva Jersey: conseguir el primer punto en dos participaciones mundialistas.

Inglaterra y Ghana están empatadas en cuatro puntos, mientras que Croacia suma tres. Ghana y Croacia jugarán también el sábado en Filadelfia.

En su bautizo en Rusia 2018, Panamá perdió sus tres compromisos y en la actual edición sucumbió ante Ghana y Croacia.

La única representante de Centroamérica en el actual Mundial tendrá enfrente a una Inglaterra que necesita reivindicarse del empate sin goles ante los africanos para quedar primera de su zona y jugar contra uno de los terceros clasificados a la siguiente instancia.

Croacia buscará ante los africanos los tres puntos para abrochar la clasificación y extender la leyenda de su capitán Luka Modric en mundiales.

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FUENTE: AP