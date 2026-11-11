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Trail Blazers barren al Thunder con victoria de 118-108

PORTLAND, Oregón, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 28 puntos, Damian Lillard agregó 18 y los Trail Blazers de Portland completaron una barrida de dos partidos sobre el Thunder de Oklahoma City, al imponerse el miércoles por 118-108.

Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, festeja con Jrue Holiday tras encestar ante el Thunder de Oklahoma City, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer)
Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, festeja con Jrue Holiday tras encestar ante el Thunder de Oklahoma City, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, lideró a todos los anotadores con 31 puntos, incluidos 23 en la segunda mitad. Sin embargo, el Thunder dejó escapar una ventaja en el cuarto periodo.

El germano-estadounidense Isaiah Hartenstein aportó 20 puntos y 11 rebotes también por Oklahoma City.

El pívot de Portland Donovan Clingan capturó 12 rebotes y puso 3 tapones, mientras que Jrue Holiday contribuyó con 19 puntos desde la banca.

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FUENTE: AP

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