Trail Blazers barren al Thunder con victoria de 118-108

Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, festeja con Jrue Holiday tras encestar ante el Thunder de Oklahoma City, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, lideró a todos los anotadores con 31 puntos, incluidos 23 en la segunda mitad. Sin embargo, el Thunder dejó escapar una ventaja en el cuarto periodo.