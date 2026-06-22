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Trae Young acepta una extensión de 4 años con los Wizards, confirma fuente de AP

Trae Young acordó firmar una extensión de cuatro años con los Wizards de Washington, que valdría alrededor de 212 millones de dólares si ejerce el último año del contrato, informó el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Foto del 8 de marzo del 2026, el base de los Wizards de Washington Trae Young lanza un tiro libre ante los Pelicans de Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 8 de marzo del 2026, el base de los Wizards de Washington Trae Young lanza un tiro libre ante los Pelicans de Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest, Archivo) AP

La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque los Wizards no habían revelado los términos, indicó que el cuarto año es una opción de jugador. Young ganará alrededor de 49 millones de dólares la próxima campaña.

El acuerdo forma parte de lo que podría ser una gran semana para los Wizards, que tienen la selección número 1 del draft de la NBA que comienza la noche del martes.

Young ha sido elegido cuatro veces al Juego de Estrellas y estuvo limitado por lesiones durante la mayor parte de la temporada pasada, con un promedio de apenas 17,9 puntos —más de siete puntos por partido por debajo de su promedio de carrera— en solo 15 encuentros con Atlanta y Washington. Disputó cinco partidos con los Wizards después de ser traspasado por los Hawks, equipo con el que Young jugó sus primeras 7 temporadas y media en la NBA.

La cifra total en dólares que ambas partes acordaron para esta extensión prácticamente coincide con el máximo que Young habría podido obtener en el mercado de agentes libres si firmaba en un equipo distinto de Washington.

Young promedia 25,1 unidades y 9,8 asistencias por partido en su carrera. El único otro jugador que ha promediado al menos 25 puntos y nueve asistencias durante la totalidad de una carrera en la NBA es Oscar Robertson.

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