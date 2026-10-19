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Tottenham respira tras vencer 3-1 ante Coventry para su primera victoria de la temporada

LONDRES (AP) — Tottenham venció el lunes 3-1 a Coventry City en casa para conseguir su primera victoria de la temporada y salir del fondo de la tabla de la Liga Premier.

James Maddison del Tottenham celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Coventry el lunes 19 de octubre del 2026. (John Walton/PA via AP)
James Maddison del Tottenham celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Coventry el lunes 19 de octubre del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Un sublime disparo de James Maddison contra el club de su infancia después de 14 minutos de partido puso a los Spurs en una posición inmejorable. Coventry empató al inicio de la segunda mitad, pero un remate con efecto de Omar Marmoush volvió a adelantar al equipo local y Ben Davies aseguró los tres puntos en el tiempo de descuento.

Los Spurs llegaban al encuentro arrastrando tres derrotas y tres empates, y existía una preocupación real de que el club londinense nuevamente pudiera verse envuelto en la lucha por el descenso como le sucedió la temporada pasada, cuando se salvó en la última jornada.

Esta victoria, largamente esperada, no disipará esos temores, pero la garra mostrada ante un Coventry combativo dará a los aficionados de los Spurs la esperanza de que la temporada por fin pueda despegar.

Maddison fue titular por primera vez después de 536 días y fue clave: el exjugador de Coventry disparó temprano al ángulo.

Los Spurs dominaron el resto de la primera mitad sin generar peligro, y su falta de contundencia parecía que les pasaría factura después de que Jack Rudoni igualara para Coventry a los cuatro minutos de la segunda mitad.

El guardameta Antonín Kinský alcanzó a tocar el remate a corta distancia, pero no pudo evitar que se colara lentamente en la red.

Sin embargo, Marmoush finalmente consiguió su primer gol con los Spurs desde que fichó procedente de Manchester City en el verano y calmó los nervios en el Tottenham Hotspur Stadium, y el remate raso de Davies en el sexto minuto del tiempo añadido alivió toda la tensión en el norte de Londres.

Los Spurs subieron cuatro puestos hasta el 16.º y Coventry quedó un lugar por detrás.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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