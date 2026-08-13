Torrenciales aguaceros inundan y paralizan el tráfico cerca de Tokio, dejando un muerto

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Una calle inundada por las lluvias torrenciales en Ichikawa, prefectura de Chiba, Japón, el 13 de agosto del 2026. (Kyodo News via AP) AP

La Agencia Meteorológica de Japón emitió su advertencia más severa por lluvias intensas para 14 municipios de la prefectura de Chiba, y alertó a los residentes sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres indicó que una persona fue hallada muerta en la ciudad de Ichikawa, mientras que dos personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas dentro de un automóvil inundado en la cercana ciudad de Kashiwa. Se desconocía su estado.

Imágenes de NHK News mostraron a peatones fuera de la estación de tren de Ichikawa avanzando entre el agua hasta las rodillas, y vehículos atascados en carreteras inundadas en otros puntos. Algunos trenes de la zona fueron suspendidos.

NHK informó que se pronosticaron precipitaciones récord que superaban los 100 milímetros (4 pulgadas) en apenas una hora en la ciudad de Chiba y en varias otras ciudades cercanas. La agencia señaló que a casi 220.000 residentes de la zona se les recomendó refugiarse en lugares más seguros.

El funcionario de pronósticos de la JMA, Takuya Hosomi, declaró en una conferencia de prensa de emergencia televisada que se registraron niveles de lluvia sin precedentes.

Las fuertes lluvias se producen un día después de que una tormenta tropical azotara el noreste de Japón, dejando al menos siete heridos, derribando árboles y provocando apagones generalizados.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones también causaron cortes de electricidad en 68.000 hogares, según TEPCO Power Grid. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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