Toros del Este derrota al líder Escogido y se acerca en el beisbol dominicano

El Escogido intentó remontar con dos carreras en la segunda entrada y una más en la octava y la novena, pero terminó con seis imparables y dejó escapar el encuentro. Yaramil Hiraldo se llevó la victoria y Joe Record consiguió el salvamento; Kelly Austin cargó con la derrota.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales vencieron 8-6 a los Gigantes del Cibao, en un encuentro que definieron con dos carreras en la quinta entrada. Aaron Schunk conectó tres imparables e impulsó tres carreras, mientras que Oscar González bateó de 4-2, con una producida. Por los Gigantes, Agustín Ramírez conectó un jonrón de tres carreras y terminó de 4-2, con tres impulsadas.

En Santiago de los Caballeros, las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-2 a los Tigres del Licey con un cuadrangular de dos carreras de J.C. Escarra en la séptima entrada. Escarra terminó de 4-2, con dos impulsadas, mientras que Luis Liberato y Jasson Domínguez aportaron un hit cada uno. Leandro López se llevó la victoria y Jonathan Aro consiguió el salvamento. Humberto Mejía cargó con la derrota.

Navegantes del Magallanes derrotaron 7-2 a Bravos de Margarita, su décima victoria consecutiva, con una ofensiva que conectó cuatro cuadrangulares, tres de ellos en la primera entrada, para tomar ventaja de cinco carreras. Rougned Odor bateó de 5-1, con un jonrón y tres carreras impulsadas; Angel Reyes conectó dos cuadrangulares y produjo dos carreras, mientras que Francisco Álvarez también se voló la barda.

Bravos descontó con dos carreras en la tercera entrada, mediante jonrones solitarios de Alexi Amarista y Wilson García, pero no pudo acercarse más en el marcador. Victor Vargas se apuntó la victoria tras lanzar dos entradas sin permitir carrera y Luis Escobar cargó con la derrota.

En Caracas, los Cardenales de Lara remontaron y vencieron 8-4 a los Tiburones de La Guaira, con un ataque de seis carreras en la octava entrada. Yonny Hernández bateó de 4-2, con dos carreras impulsadas, mientras que Ali Sánchez también produjo dos y Jesús Bastidas agregó una más como emergente.

En Maracay, los Tigres de Aragua remontaron y vencieron 8-6 a las Águilas del Zulia, con tres carreras en la octava entrada. David Rodríguez bateó de 5-2 y produjo tres carreras, mientras que Gorkys Hernández impulsó dos y Jorbit Vivas aportó una. Las Águilas habían tomado ventaja de 6-3, con un jonrón de dos carreras de Víctor Arias, pero el relevo no pudo conservarla.

Charros remonta ante Mayos y gana en extrainnings

Los Charros de Jalisco remontaron este miércoles una desventaja de seis carreras y vencieron 9-8 a los Mayos de Navojoa en 10 entradas. Mayos tomó ventaja con seis anotaciones en los dos primeros innings y amplió la diferencia con carreras en la quinta y sexta entradas, pero Jalisco respondió con cuatro en la cuarta, y un racimo de cinco en la séptima para empatar el encuentro.

Carlos Mendívil fue la figura ofensiva de los Charros con dos jonrones y seis carreras impulsadas. Julián Ornelas y Tirso Ornelas anotaron dos carreras cada uno. Por Mayos, Samar Leyva conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras.

En Hermosillo, los Yaquis de Obregón vencieron 8-5 a los Naranjeros, con Jorge Alfaro como figura al conectar jonrón de tres carreras en el tercer inning y terminar con cuatro impulsadas. Cal Mitchell produjo dos carreras y Kevin Villavicencio aportó tres hits y una remolcada. Por Hermosillo, Dylan Jasso y Edson García conectaron cuadrangulares.

En Mazatlán, los Cañeros de Los Mochis vencieron 9-6 a los Venados con una ofensiva de 15 imparables y cuatro carreras en la novena entrada. Dayson Croes bateó de 5-4, con doblete y dos carreras impulsadas; Yurisbel Gracial conectó jonrón solitario y produjo una carrera, mientras que Asael Sánchez aportó dos impulsadas como emergente.

En Nayarit, los Jaguares remontaron y vencieron 7-6 a los Algodoneros de Guasave con tres carreras en la octava entrada. Amílcar Gómez conectó jonrón de tres carreras en la cuarta y volvió a ser decisivo en el cierre; Carlos Sepúlveda produjo dos carreras y Carlos Muñoz agregó una como emergente. Por Guasave, Jesús Castillo bateó cuadrangular y produjo dos carreras, al igual que Juan Mora, quien conectó tres hits.

En Mexicali, los Tomateros de Culiacán remontaron y vencieron 6-3 a los Águilas con cuatro carreras en la quinta entrada. Joey Meneses conectó jonrón de dos carreras y terminó con dos impulsadas, mientras que Rosman Verdugo también bateó cuadrangular y produjo una. Fabricio Macías remolcó dos carreras y Fernando Flores aportó dos hits y una impulsada. Por Mexicali, Yadir Drake conectó jonrón solitario y produjo dos carreras.

Jacob Reimer impulsa a Ponce al triunfo sobre Mayagüez

Los Leones de Ponce derrotaron por 4-3 a los Indios de Mayagüez con un cuadrangular de dos carreras de Jacob Reimer en la séptima entrada, que les permitió recuperar la ventaja y asegurar el triunfo. Reimer bateó de 4-2, con un jonrón, un doble y tres carreras impulsadas.

Ponce abrió el marcador en la quinta entrada con un sencillo remolcador de Kevin Santa y amplió la ventaja en la sexta con un doble de Reimer. Mayagüez tomó la delantera en la séptima con cuadrangulares consecutivos de Danny Ortiz y Shawn Ross, pero Reimer respondió con su jonrón de dos carreras para colocar el 4-3 definitivo.

En Caguas, los Criollos derrotaron 3-2 a los Gigantes de Carolina con dos carreras en la octava entrada. Won Bin-Cho y Onix Vega conectaron sencillos remolcadores para darle la vuelta al marcador, con Vega produciendo la carrera decisiva. Caguas consiguió su cuarta victoria consecutiva.

En San Juan, los Senadores vencieron 9-8 a los Cangrejeros de Santurce en diez entradas. Robbie Enríquez conectó un doble en el episodio extra para remolcar dos carreras y definir el encuentro; terminó de 4-2, con cuatro impulsadas. Los Senadores habían empatado el marcador 7-7 con tres anotaciones en la novena entrada.

FUENTE: AP