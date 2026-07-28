Tornado que dejó destrucción en Wisconsin se mantuvo en tierra más de 20 minutos

Los daños por el tornado en Appleton, Wisconsin, el 28 de julio del 2026. (AP foto/Kayla Wolf) AP

No se han reportado muertes ni personas desaparecidas a causa del tornado, que el lunes abrió una franja de destrucción a través de la región de Fox Cities, que incluye Appleton, Menasha y Neenah, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Milwaukee. Las autoridades no han dicho cuántas personas resultaron heridas, aunque al menos un testigo describió haber visto a alguien siendo sacado de un edificio destruido que parecía estar lastimado.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado, que tocó tierra a primera hora de la tarde del lunes y estuvo precedido por advertencias para buscar refugio, permaneció en el suelo a lo largo de unos 19 kilómetros (12 millas) el martes. En su punto más ancho, tenía casi 1,6 kilómetros (una milla) de diámetro.

Arrancó techos de viviendas y negocios, volcó vehículos, cercenó copas de árboles y derribó postes de servicios públicos, dejando a más de 15.000 clientes sin electricidad el martes en los condados de Winnebago y Outagamie, según PowerOutage.us. Podrían pasar varios días antes de que se restablezca el suministro eléctrico.

Las autoridades abrieron refugios para los residentes desplazados y emitieron un aviso para hervir agua en parte de un sistema de abastecimiento en Fox Crossing que perdió presión.

“Todo indica que se trató de un sistema devastador que ha causado daños extensos”, manifestó Tom Nelson, ejecutivo del condado de Outagamie.

El tornado, según el servicio meteorológico, se desprendió de un gran sistema de tormentas que atravesó la región de los Grandes Lagos, alimentado por una acumulación de calor y humedad.

Funcionarios del servicio meteorológico estaban evaluando los daños el martes, señaló Roy Eckberg, meteorólogo de la agencia.

“Un tornado de ese tipo es bastante raro en el noreste de Wisconsin, pero ocurren de vez en cuando”, comentó, y añadió que fue inusual que el tornado se desplazara hacia el sur en lugar de hacia el este o el noreste.

Los datos preliminares indican que fue un EF3, lo que significa que registró vientos de 219 a 266 km/h (136 a 165 mph), informó el servicio meteorológico.

Residentes describen momentos aterradores

Heather Schroeder contó que escuchó crujidos y estallidos a su alrededor mientras el tornado destrozaba una lavandería, una panadería y una taberna en una esquina de Menasha.

Los rescatistas sacaron a alguien de un edificio y no estaba claro si había sobrevivido, dijo Schroeder, quien trabaja cerca. Los autos quedaron boca abajo y hubo una fuga de gas en la lavandería, agregó.

“No queda nada”, expresó Schroeder.

Un video aéreo del martes mostró viviendas en Menasha sin techo o completamente vaciadas por dentro.

Greg Van Driest estaba trabajando en el centro de Appleton cuando el cielo se oscureció como si fuera de noche.

“La palabra que todos usábamos era ‘ominoso’”, declaró. “Dijimos ‘Mira, mira mira eso’... Mirabas afuera y pensabas que eran las tres de la mañana, de lo oscuro que estaba”.

Gordon Hintz, el principal funcionario electo del condado de Winnebago, indicó que recibió múltiples reportes de edificios destruidos y vehículos volcados. Se activaron todas las alertas de tormenta que podían emitirse con anticipación para poner a la gente a salvo, apuntó.

“Obviamente, cuando miras los daños, a la Madre Naturaleza ni le importa”, expresó.

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Mayes-Osterman reportó desde Chicago y Seewer desde Toledo, Ohio. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Dave Collins en Hartford, Connecticut; Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México; Laura Turbay en Little Rock, Arkansas; Sophie Bates en Jackson, Mississippi; Hannah Schoenbaum en Salt Lake City y Michael R. Sisak en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP