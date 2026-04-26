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Tornado en norte de Texas deja un muerto y 20 familias desplazadas

RUNAWAY BAY, Texas, EE.UU. (AP) — Una fuerte tormenta produjo un tornado que dejó al menos una persona muerta en el norte de Texas y desplazó al menos a 20 familias, con muchas viviendas que sufrieron daños importantes, informaron las autoridades el domingo.

Los equipos de emergencia trabajaron durante la noche del sábado y el domingo en la localidad de Runaway Bay para retirar escombros con el fin de llegar a viviendas dañadas y brindar atención médica, declaró en una conferencia de prensa el juez J.D. Clark, quien se desempeña como el principal funcionario ejecutivo del condado Wise.

“El acceso ha sido difícil debido a carreteras bloqueadas y a servicios públicos caídos, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a quienes lo necesitan", declaró Clark.

"Las carreteras en el área afectada permanecerán cerradas por las fuerzas del orden para garantizar la seguridad y permitir que los equipos de emergencia gestionen la escena sin obstrucciones”.

La tormenta también golpeó Springtown, donde el subjefe de bomberos del condado Parker, David Pruitt, dijo a KXAS-TV que una persona había muerto. Pruitt no respondió a un mensaje telefónico y a un correo electrónico de The Associated Press.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que un tornado EF-2, con vientos máximos de hasta 217 km/h (135 mph), tocó tierra en el área de Runaway Bay. Aún evaluaban los daños en Springtown la tarde del domingo.

La tormenta atravesó la zona alrededor de las 10 de la tarde del sábado, indicó la meteoróloga Patricia Sanchez, de la oficina del servicio meteorológico en Fort Worth.

Se desplazó hacia el sureste desde las inmediaciones de Wichita Falls, cerca de la frontera con Oklahoma, pasando justo al oeste de Fort Worth. Runaway Bay está a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Fort Worth, en el lago Bridgeport. Springtown está a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al noroeste de Fort Worth.

El radar del servicio meteorológico detectó un tornado “potencialmente grande y extremadamente peligroso” cerca de Azle a las 10:14 de la tarde del sábado. Eso está a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) más al sureste de Springtown.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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