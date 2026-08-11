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Tormentas dejan sin electricidad a partes de Illinois e Indiana

CHICAGO (AP) — Fuertes tormentas dejaron sin electricidad a la zona de Chicago y al noroeste de Indiana el martes, mientras reinaban los cielos oscuros y las ráfagas de viento a través de las fronteras estatales.

Los cielos nublados sobre Cincinnati el 11 de agosto del 2026. (AP foto/Carolyn Kaster)
Los cielos nublados sobre Cincinnati el 11 de agosto del 2026. (AP foto/Carolyn Kaster) AP

Sonaron sirenas de tornado en Illinois e Indiana, y todos los vuelos quedaron suspendidos a última hora de la mañana en los dos principales aeropuertos de Chicago. Hubo numerosos reportes de ráfagas de viento de 128 kilómetros por hora (80 mph) y árboles derribados en estaciones meteorológicas personales.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a última hora de la mañana: “¡Estas son tormentas peligrosas!”.

Más de 575.000 clientes se quedaron sin electricidad en Illinois e Indiana, según poweroutage.us. El condado de Lake, en Indiana, fue uno de los más afectados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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