Tormenta tropical Elida se forma en el Pacífico y no amenaza tierra mientras gana fuerza

Compartir en:









El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba en el mar, a unos 909 kilómetros (565 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, el miércoles.

Elida tenía vientos máximos sostenidos que rondaban los 64 kilómetros/hora (40 mph), de acuerdo con un aviso del centro.

Se espera que la tormenta siga fortaleciéndose de forma constante. El Centro Nacional de Huracanes dijo que se prevé que Elida se convierta en huracán para la noche del jueves y alcance su máxima intensidad el viernes. No había alertas ni avisos costeros en vigor.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP