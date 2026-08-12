Tormenta tropical Cristóbal se forma en el Atlántico, lejos de las Azores

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Foto de la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico a las 11:21 a.m. EST del 12 de agosto del 2026. (NOAA via AP) AP

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1.609 kilómetros (1.000 millas) al este-sureste de Hawai.

El Centro Nacional de Huracanes vaticinó que el sistema se fortalecerá antes de acercarse a Hawai hacia finales del viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP