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Tormenta tropical Cristóbal se forma en el Atlántico, lejos de las Azores

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles en el océano Atlántico, muy al oeste de las Azores, informaron los meteorólogos.

Foto de la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico a las 11:21 a.m. EST del 12 de agosto del 2026. (NOAA via AP)
Foto de la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico a las 11:21 a.m. EST del 12 de agosto del 2026. (NOAA via AP) AP

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1.609 kilómetros (1.000 millas) al este-sureste de Hawai.

El Centro Nacional de Huracanes vaticinó que el sistema se fortalecerá antes de acercarse a Hawai hacia finales del viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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