Tormenta obliga a suspender entrenamiento de Colombia antes de enfrentar a Congo en el Mundial

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Jaminton Campaz (derecha), de Colombia, festeja tras marcar ante Uzbekistán en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

Los jugadores de Colombia practicaban en un centro de entrenamiento en Guadalajara cuando se les instó a guarecerse.

Habían entrenado durante menos de 30 minutos cuando la sesión tuvo que ser suspendida. Los jugadores terminaron la sesión en un gimnasio, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Congo entrenó por la mañana en Estados Unidos antes de viajar a Guadalajara.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP