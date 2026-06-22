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Tormenta obliga a suspender entrenamiento de Colombia antes de enfrentar a Congo en el Mundial

GUADALAJARA, México (AP) — La última sesión de entrenamiento de Colombia antes de su partido del Mundial contra Congo fue suspendida el lunes debido a una tormenta.

Jaminton Campaz (derecha), de Colombia, festeja tras marcar ante Uzbekistán en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Jaminton Campaz (derecha), de Colombia, festeja tras marcar ante Uzbekistán en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

Los jugadores de Colombia practicaban en un centro de entrenamiento en Guadalajara cuando se les instó a guarecerse.

Habían entrenado durante menos de 30 minutos cuando la sesión tuvo que ser suspendida. Los jugadores terminaron la sesión en un gimnasio, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Congo entrenó por la mañana en Estados Unidos antes de viajar a Guadalajara.

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FUENTE: AP

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