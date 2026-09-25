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Torkelson se queda cerca del ciclo y Tigres aguantan para vencer 8-7 a Piratas

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson se quedó a un sencillo de completar el ciclo, Jackson Jobe permitió dos carreras en 5 1/3 entradas y los Tigres de Detroit vencieron la noche del viernes por 8-7 a los Piratas de Pittsburgh, después de estar cerca de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

El pelotero Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, celebra tras su cuadrangular solitario contra los Piratas de Pittsburgh durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el 25 de septiembre de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)
El pelotero Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, celebra tras su cuadrangular solitario contra los Piratas de Pittsburgh durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el 25 de septiembre de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson) AP

Detroit ganaba 8-2 tras siete entradas, pero sencillos productores de Nick Gonzales y Ryan O’Hearn y un jonrón de tres carreras de Rafael Flores Jr. acercaron a los Piratas a una carrera en la octava.

Pittsburgh (81-79) necesita una victoria para lograr su primera temporada ganadora desde 2018.

Jobe (3-3) permitió tres hits y dos bases por bolas, y ponchó a ocho. Regresó en agosto tras una cirugía Tommy John y terminó con una efectividad de 3,91 y 51 ponches en 46 entradas.

Kenley Jansen lanzó la novena para conseguir su salvamento número 498, el 22do en 28 oportunidades esta temporada.

Bubba Chandler (9-9) permitió seis carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en 2 2/3 entradas.

Dillon Dingler conectó un sencillo de dos carreras, con lo que elevó a 91 su total de carreras impulsadas, la cifra más alta de su carrera.

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FUENTE: AP

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