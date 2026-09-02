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Torkelson pega un jonrón de 2 carreras en la 12da y los Tigres ganan 11-6 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón de dos carreras en la 12ma entrada, Javier Báez añadió un doble que vació las bases, y los Tigres de Detroit vencieron 11-6 a los Mellizos de Minnesota la noche del miércoles para rescatar el último juego de una serie de tres partidos.

John Peck impulsó tres carreras con los dos primeros hits de su carrera, y Hao-Yu Lee, Riley Greene y Max Clark aportaron carreras impulsadas.

Al ganar por segunda vez en siete juegos, Detroit anotó más de dos carreras por primera vez en ese lapso.

Torkelson conectó una línea con el segundo lanzamiento que vio de Tommy Nance (2-3) hacia las gradas del jardín izquierdo para su 21er jonrón, el primero desde el 29 de julio. El doble del boricua Báez llegó seis bateadores después.

Kyle Finnegan (3-0) lanzó las dos últimas entradas para llevarse la victoria.

Clark pegó un doble impulsor en la 11ma entrada por Detroit, pero Luke Keaschall colocó un sencillo delante de un Ben Malgeri que se lanzó en clavado para empatarlo a 6.

Minnesota, que ganó 11-1 el lunes y 15-2 el martes, perdió por primera vez en cuatro juegos y sigue a 3 1/2 juegos de Cleveland por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana. Hay otros tres equipos entre ambos.

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