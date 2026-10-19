Torino golea a Parma y Monza logra su segunda victoria en la Serie A

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Giovanni Simeone anotó su primer gol de la temporada de la Serie A a los cuatro minutos para adelantar a Torino en Parma, y el internacional escocés Che Adams añadió el segundo a mitad del primer tiempo.

Simeone consiguió el segundo en su cuenta y el tercero de Torino a los 69 minutos para asegurar que el gigante de Turín lograra victorias consecutivas en la liga por primera vez esta temporada.

El resultado impulsó a Torino tres puestos hasta el 10.º, mientras que Parma cayó a la zona de descenso.

Antes, el primer gol profesional de Eddy Kouadio encaminó a Monza hacia una cómoda victoria sobre Parma.

El corpulento zaguero central marcó a los 35 minutos y un doblete en el segundo tiempo de Gustavo Varela, a ambos lados de un gol del delantero de 19 años Jay Robinson, cedido por Southampton, selló la segunda victoria de Monza.

Cagliari llegaba al partido invicto en sus últimos cuatro encuentros y bajó un puesto hasta el séptimo. ___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP