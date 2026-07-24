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Tony Romo es arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

MILWAUKEE (AP) — El analista de la NFL de CBS y exquarterback de los Cowboys de Dallas Tony Romo fue arrestado bajo sospecha de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.

ARCHIVO - Tony Romo, derecha, exquarterback de los Cowboys de Dallas, y analista de NFL en CBS, asiste a un partido de baloncesto de la NBA entre los Pacers de Indiana y los Mavericks de Dallas, el 5 de marzo de 2024, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo)
ARCHIVO - Tony Romo, derecha, exquarterback de los Cowboys de Dallas, y analista de NFL en CBS, asiste a un partido de baloncesto de la NBA entre los Pacers de Indiana y los Mavericks de Dallas, el 5 de marzo de 2024, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) AP

Según el informe de arresto de la Oficina del Jefe de Policía del Condado de Milwaukee, Romo tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad en el lugar después de que lo detuvieran mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43 el jueves. Funcionarios del jefe de policía indicaron que Romo fue puesto bajo custodia, fichado y liberado.

Tiene programada una comparecencia ante el tribunal para el 21 de septiembre.

Romo asistió a la escuela secundaria a unos 35 millas de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

Romo, de 46 años, ha sido el principal analista de partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017, después de participar en cuatro Pro Bowls durante una carrera en la NFL que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió íntegramente con Dallas.

CBS no hizo comentarios sobre el arresto.

Romo sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Tuvo el récord de la franquicia en yardas por pase en su carrera (34.183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

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