americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tomoyuki Sugano logra su 10ma victoria en triunfo de Rockies 5-2 sobre Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Tomoyuki Sugano consiguió su décima victoria y Kyle Karros y TJ Rumfield aportaron dos hits cada uno, mientras los Rockies de Colorado aprovecharon un inicio fulminante para vencer 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee el viernes.

Tomoyuki Sugano, lanzador de los Rockies de Colorado, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 24 de julio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf)
Tomoyuki Sugano, lanzador de los Rockies de Colorado, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 24 de julio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Sugano (10-4) ponchó a cinco en 5 1/3 entradas y permitió dos carreras por un par de jonrones: el batazo de apertura de 413 pies de Christian Yelich en la primera entrada y el cuadrangular de 434 pies de Brice Turang en la sexta. Sugano realizó su segunda apertura desde que salió de la lista de lesionados, tras perderse tres semanas por espasmos en la espalda.

Milwaukee llevó la carrera del empate al plato después de que Andrew Vaughn y Jake Bauers abrieran la novena entrada con sencillos consecutivos. Jordan Romano se recompuso a partir de ahí al lograr que el mexico-estadounidense Joey Ortiz elevara un globo, ponchar al dominicano Gary Sánchez y retirar a Yelich con un globo al jardín derecho.

Romano logró su octavo salvamento en 10 oportunidades.

Aunque los Rockies (42-63) tienen el peor récord de la Liga Nacional, están a solo una victoria de igualar su total de hace un año, cuando terminaron con marca de 43-119.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter