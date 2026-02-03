Tomateros derrotan a Panamá y logran 1er triunfo en esta Serie del Caribe

Compartir en:









Carlos Sepúlveda, de México Verde, festeja tras anotar ante Panamá en la Serie del Caribe, el martes 3 de febrero de 2026, en Guadalajara (AP Foto/Fernando Llano) AP

El cubano Odrisamer Despaigne trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y cinco imparables para acreditarse el triunfo, mientras que la derrota fue para Jorge García, quien toleró cuatro hits y dos carreras en cuatro episodios y un tercio.

Rodolfo Amador conectó un sencillo productor de dos anotaciones en la primera entrada para generar toda la ofensiva de los Tomateros. Por los Federales, Abraham Rodríguez impulsó una carrera con un doble en el séptimo inning, pero la reacción fue insuficiente ante el hermético relevo mexicano.

México participa con dos equipos en esta edición de la Serie del Caribe, ante la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede del certamen, el cual se mudó ante problemas políticos y de seguridad.

