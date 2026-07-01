americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Toma forma primer parlamento de Siria en la era post-Assad

DAMASCO (AP) — El primer Parlamento en Siria en la era posterior a Assad tomó forma el miércoles con el anuncio de 70 legisladores seleccionados por el presidente interino Ahmad al-Sharaa para sumarse a los 140 elegidos en comicios durante los últimos ocho meses.

El Parlamento, de 210 miembros, celebrará su primera sesión el lunes, cuando los integrantes prestarán juramento, informó a los periodistas el jefe del comité electoral de Siria, Mohammed Taha al-Ahmad.

La puesta en marcha del Parlamento indica que el país avanza en la redacción de nuevas leyes mientras se recupera de décadas de gobierno autocrático bajo la familia Assad y de una guerra mortífera que dejó alrededor de medio millón de muertos.

Entre los 70 legisladores elegidos por al-Sharaa había 15 mujeres, lo que elevó a 22 el número de integrantes femeninas en el órgano legislativo.

Siria celebró la primera fase de sus elecciones parlamentarias en octubre, pero excluyó a la provincia sureña de Sweida, controlada por drusos opuestos al gobierno central. La votación de entonces también excluyó al noreste de Siria, que estaba bajo control kurdo.

En mayo se celebró una votación en el noreste de Siria después de que las fuerzas gubernamentales tomaran el control de la zona durante enfrentamientos. Aún no se ha fijado una fecha para una votación en Sweida, pero dos representantes de la región, de mayoría drusa, figuraban entre los nombres difundidos por al-Sharaa el miércoles.

El Parlamento tendrá un mandato de 30 meses y trabajará en una nueva ley electoral para preparar los próximos comicios, según al-Ahmad.

Siria no tiene Parlamento desde la ofensiva de diciembre de 2024 por parte de insurgentes encabezados por el ahora disuelto grupo Hayat Tahrir al-Sham, que puso fin a la dinastía de cinco décadas de la familia Assad.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Mbappé comanda la maquinaria de Francia: 3-0 ante Suecia y va contra Paraguay en octavos

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento
ULTIMA HORA

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter