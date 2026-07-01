Toma forma primer parlamento de Siria en la era post-Assad

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El Parlamento, de 210 miembros, celebrará su primera sesión el lunes, cuando los integrantes prestarán juramento, informó a los periodistas el jefe del comité electoral de Siria, Mohammed Taha al-Ahmad.

La puesta en marcha del Parlamento indica que el país avanza en la redacción de nuevas leyes mientras se recupera de décadas de gobierno autocrático bajo la familia Assad y de una guerra mortífera que dejó alrededor de medio millón de muertos.

Entre los 70 legisladores elegidos por al-Sharaa había 15 mujeres, lo que elevó a 22 el número de integrantes femeninas en el órgano legislativo.

Siria celebró la primera fase de sus elecciones parlamentarias en octubre, pero excluyó a la provincia sureña de Sweida, controlada por drusos opuestos al gobierno central. La votación de entonces también excluyó al noreste de Siria, que estaba bajo control kurdo.

En mayo se celebró una votación en el noreste de Siria después de que las fuerzas gubernamentales tomaran el control de la zona durante enfrentamientos. Aún no se ha fijado una fecha para una votación en Sweida, pero dos representantes de la región, de mayoría drusa, figuraban entre los nombres difundidos por al-Sharaa el miércoles.

El Parlamento tendrá un mandato de 30 meses y trabajará en una nueva ley electoral para preparar los próximos comicios, según al-Ahmad.

Siria no tiene Parlamento desde la ofensiva de diciembre de 2024 por parte de insurgentes encabezados por el ahora disuelto grupo Hayat Tahrir al-Sham, que puso fin a la dinastía de cinco décadas de la familia Assad. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP