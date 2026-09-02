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Toluca se impone 2-0 a León para ser el primero de los finalistas de la Leagues Cup

HOUSTON (AP) — Con goles de Federico Pereira y Federico Viñas, Toluca derrotó el miércoles 2-0 a León para convertirse en el primer equipo de la Liga MX en clasificar a la final de la Leagues Cup bajo su formato actual.

El uruguayo Federico Viñas, del Toluca, conduce el balón frente al colombiano Juan José Guevara Possu, en la semifinal de la Leagues Cup, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Houston (AP Foto/Michael Wyke)
El uruguayo Federico Viñas, del Toluca, conduce el balón frente al colombiano Juan José Guevara Possu, en la semifinal de la Leagues Cup, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Houston (AP Foto/Michael Wyke) AP

Pereira abrió la cuenta al aprovechar un rechace del arquero Óscar García a los linderos del área y conectar un remate a media altura, que mandó el balón a las redes a los 41 minutos.

Viñas sentenció el duelo en el Shell Energy Stadium a los 69, luego de culminar un contragolpe con un remate dentro del área. Aunque García alcanzó a tocar el esférico, éste se elevó y terminó cruzando la línea de gol.

Jorge Díaz Price echó por la borda la opción de ampliar la ventaja, luego de recibir el balón con el arco abierto. Sin embargo, estrelló su remate en el poste en los minutos finales.

Ambos equipos terminaron con 10 hombres luego de que Jhohan Romaña vio la segunda tarjeta amarilla por los esmeraldas a los 75 minutos; Bruno Méndez se perderá la final por los escarlatas por recibir su segundo cartón preventivo a los 89.

El triunfo asegura el pase de los Diablos Rojos a la final de un certamen en el que los cuatro semifinalistas fueron de la Liga MX, mientras que los conjuntos de la MLS quedaron eliminados.

El segundo finalista se definirá más tarde en el duelo entre América y Monterrey, a disputarse en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Para los Panzas Verdes, este resultado significó la eliminación del torneo, al que llegaban invictos tras ganar sus tres compromisos de la fase de grupos y la eliminatoria de cuartos de final.

El Toluca, dirigido por Antonio Mohamed tomó la iniciativa desde los primeros minutos, monopolizando la posesión del balón y generando las oportunidades más claras de peligro previo a abrir el marcador. León se fue con apenas un intento a puerta en los 90 minutos.

Toluca es el primer club mexicano en alcanzar la final del torneo binacional desde que se adoptó el formato actual en la edición de 2023, con la participación de todos los equipos de la MLS y la Liga MX. En las últimas tres ediciones, la final se disputó exclusivamente entre equipos de la MLS, con campeonatos para el Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).

Para el entrenador Antonio Mohamed será la sexta final que dispute como entrenador del Toluca, con un balance de 5-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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