Tolle retira a 16 bateadores en 7 entradas en blanco y Medias Rojas vencen 6-1 Yankees

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El lanzador abridor de los Medias Rojas de Boston, Payton Tolle, reacciona tras conseguir el tercer out durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 26 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Mary Schwalm) AP

Connor Wong añadió dos carreras impulsadas mientras Boston logró su segunda victoria consecutiva sobre los Yankees.

Tolle (4-5), un zurdo de 23 años, no permitió hit hasta que Spencer Jones conectó un sencillo de un out hacia el jardín izquierdo, al lado contrario, en la sexta.

Warren (7-3) tuvo su peor apertura desde principios de mayo, al permitir cinco carreras, siete hits y tres bases por bolas en 5 2/3 entradas. En sus siete salidas anteriores había permitido tres carreras o menos.

Cheng, que debutó con los Medias Rojas después de que el mexicoamericano Marcelo Mayer ingresó en la lista de lesionados de 10 días, se fue de 3-1 con su primer hit en las Grandes Ligas.

Austin Wells conectó un rodado impulsor en la octava para los Yankees.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP