Tolle lanza joya de 8 innings y Medias Rojas cortan racha de 5 derrotas al vencer 7-0 a Azulejos

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El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Payton Tolle (70), lanza contra los Azulejos de Toronto durante la segunda entrada de un partido de béisbol en Toronto, el jueves 13 de agosto de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Tolle (8-6) ponchó a cuatro, realizó 91 lanzamientos y retiró a sus últimos 17 bateadores, igualando la salida más larga de su carrera. Greg Weissert lanzó la novena.

La mala racha de Boston igualó su peor seguidilla de la temporada, pero los Medias Rojas siguen cómodamente en posición de obtener un boleto de comodín a los playoffs de la Liga Americana. También perdieron cinco seguidos después de caer en su juego inaugural de la temporada.

Boston había ganado nueve consecutivos antes de perder dos en casa ante los Atléticos y los primeros tres de la serie en Toronto.

Los Medias Rojas ganaban 1-0 antes de que Durbin abriera el juego en la octava, al conectar un sweeper 1-0 de Chase Lee hacia el bullpen de los Blue Jays en el jardín izquierdo. Durbin también impulsó una carrera con un sencillo en la novena en una jornada de 3 de 5.

El venezolano Willson Contreras conectó un sencillo impulsor en la primera entrada ante Max Scherzer (1-5), quien superó las 3.000 entradas lanzadas en su carrera.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP