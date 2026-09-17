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Todd Boehly y Mark Walter venden acciones de Chelsea. Clearlake ya tiene control total

LONDRES (AP) — Todd Boehly y el también copropietario Mark Walter han vendido sus participaciones en Chelsea, cediendo el control total a Clearlake Capital, informó el club de la Liga Premier inglesa el miércoles.

ARCHIVO - Todd Boehly, dueño de Chelsea, durante el partido entre Chelsea y Leicester en la Liga Premier, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto/Dave Shopland)
ARCHIVO - Todd Boehly, dueño de Chelsea, durante el partido entre Chelsea y Leicester en la Liga Premier, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto/Dave Shopland) AP

El empresario estadounidense Boehly fue la cara pública de la propiedad de Chelsea cuando el consorcio tomó el control en 2022, supervisando una ola de gasto en fichajes, mientras que Walter abandona una segunda gran marca deportiva tras vender a los Lakers de Los Ángeles el mes pasado.

“El Chelsea Football Club anunció hoy que afiliadas de Clearlake Capital Group adquirirán la participación de propiedad de Todd Boehly”, indicó en un comunicado.

“Como parte de la transición, Clearlake también adquirirá la participación de propiedad de Mark Walter y, por lo tanto, obtendrá el control total del club”.

Clearlake y Boehly se unieron en 2022 para hacerse con el club, que pertenecía a Roman Abramovich, cuando el multimillonario ruso se vio obligado a venderlo después de que el Reino Unido lo sancionara por su vínculo con el presidente ruso Vladímir Putin tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Boehly, Walter y el inversor suizo Hansjorg Wyss compraron cada uno una participación del 12,8% junto con la firma de capital privado Clearlake, que poseía el 61,5% antes del anuncio del miércoles.

Boehly deja ahora su cargo como presidente del Chelsea.

“Ha sido un honor servir como presidente del Chelsea Football Club. Quisiera agradecer a los muchos que ayudaron a asegurar un futuro brillante para el club, incluida la Liga Premier inglesa, los entrenadores y los jugadores, el talentoso equipo directivo y el personal del Chelsea, y las legiones de aficionados dedicados", dijo Boehly en un comunicado.

“He valorado mi asociación con Clearlake y con el grupo de propietarios en general, así como las decisiones colectivas y la inversión que hemos realizado para respaldar el éxito inmediato y a largo plazo del club. Estoy seguro de que Chelsea está bien posicionado para seguir teniendo éxito bajo el liderazgo de Clearlake”.

Behdad Eghbali y José E. Feliciano, cofundadores de Clearlake Capital, rindieron homenaje a Boehly en el comunicado de Chelsea.

“Todd ha sido un socio importante durante toda nuestra etapa como propietarios del Chelsea, y le agradecemos su tiempo y su contribución como presidente. Siempre será parte de la historia y la familia del Chelsea", señalaron Eghbali y Feliciano.

“Clearlake ha sido el propietario mayoritario del Chelsea desde 2022, y a medida que avanzamos hacia el control total, nuestro enfoque es seguir invirtiendo en la infraestructura del club, el rendimiento deportivo, el desarrollo de jugadores y en lograr el éxito a largo plazo para el Chelsea y los aficionados del club”, agregaron.

El comunicado también indicó que Wyss “seguirá siendo un accionista y socio importante en el grupo de propietarios”, y que no habrá “cambios en las operaciones diarias, el liderazgo ni la estrategia del club”.

Chelsea, sexto en la clasificación de la Liga Premier, se enfrenta el viernes al rival londinense Brentford.

La sorprendente venta de los Lakers por parte de Walter, menos de un año después de comprar la franquicia, y su salida de Chelsea se produjeron después de que múltiples medios informaran en julio que el imperio empresarial de Walter estaba bajo escrutinio tanto de fiscales federales como de la Comisión de Bolsa y Valores.

Walter también es propietario de los Dodgers de Los Ángeles, cuyo presidente, Stan Kasten, descartó una venta el mes pasado. Otras propiedades deportivas de Walter incluyen a Los Angeles Sparks de la WNBA, la liga profesional de hockey sobre hielo y TWG Motorsports, que incluye a Cadillac, el equipo más nuevo de la Fórmula 1.

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El redactor deportivo de AP James Ellingworth en Duesseldorf, Alemania, contribuyó a este informe.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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