Tiroteos masivos separados en municipios de Sudáfrica dejan al menos 27 muertos

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La Policía de Sudáfrica indicó que 17 personas murieron la noche del sábado cuando sospechosos armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego en un bar de la barriada de Wedela, al suroeste de Johannesburgo.

En un comunicado aparte, la policía señaló que 10 personas murieron en un tiroteo masivo en una tienda en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo.

Las dos balaceras ocurren apenas días después de que un tiroteo masivo en una fiesta en una casa cerca de la ciudad costera oriental de Durban dejara 11 muertos, entre ellos una mujer embarazada.

No se habían realizado arrestos por los dos tiroteos masivos más recientes, indicó la policía, y reportes preliminares señalan que las autoridades buscaban a varios hombres armados en ambos casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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