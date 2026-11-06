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Tiroteo en suburbio de Denver deja un policía muerto y otros 3 heridos; abaten al agresor

LAKEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Un policía de un suburbio de Denver murió y otros tres resultaron heridos durante un tiroteo en un autobús de transporte público que terminó cuando agentes abatieron al agresor, informaron las autoridades policiales el viernes. Un transeúnte también resultó herido.

Los policías de Lakewood respondieron a una llamada el jueves por la noche sobre una persona sospechosa que intentaba subir a un autobús público, dijo el portavoz policial John Romero durante una conferencia de prensa. La persona podría haber estado involucrada en un atropello con fuga ocurrido más temprano ese día, agregó.

El hombre comenzó a disparar cuando los agentes subieron al autobús del Distrito de Transporte Regional, y ellos respondieron al fuego, matando al hombre, informaron las autoridades en una actualización en redes sociales.

Los tres agentes sobrevivientes se encontraban en condición estable en hospitales locales, indicó la policía. Se desconocía el estado del transeúnte, y no estaba claro cómo resultó herido. No se han dado a conocer los nombres de los involucrados.

“Las palabras no pueden expresar la profunda tristeza que nuestro Departamento y nuestra comunidad sienten esta noche por la pérdida de nuestro héroe caído, quien hizo el máximo sacrificio al servicio de Lakewood", publicó el Departamento de Policía en redes sociales. "Nuestros corazones están apesadumbrados, y estamos hombro con hombro con sus seres queridos, sosteniéndolos con apoyo inquebrantable, amor y oración en este momento inimaginable”.

La policía señaló que planeaba ofrecer otra actualización el viernes.

El intercambio de disparos ocurrió en una intersección concurrida a unos 8 kilómetros (5 millas) al oeste del centro de Denver.

Un testigo, Teddy O'Brien, contó a la afiliada de NBC KUSA-TV que él y varios otros conductores estaban detenidos junto al autobús en un semáforo en rojo cuando ocurrió el tiroteo. Relató que varias patrullas rodearon el autobús antes que los policías corrieran hacia él con armas y linternas en mano.

“Se subieron y entonces de inmediato empezaron a sonar los disparos desde ahí”, comentó. “Al instante vi disparos y me agaché, porque ya sabes, en ese momento estaba entrando en pánico”.

O'Brien añadió que vio sólo a una o dos personas en el autobús además del conductor. Afirmó que escuchó unos 30 o 40 disparos y vio humo y destellos de luz que provenían tanto de la parte delantera como de la trasera del autobús.

En un hospital después del tiroteo, decenas de agentes policiales de la zona se reunieron afuera y un gaitero interpretó “Amazing Grace” en homenaje al policía que murió. Luego, una larga caravana de vehículos policiales salió del hospital.

En redes sociales se multiplicaron las condolencias para los policías y sus familias.

El gobernador Jared Polis y otras personas dijeron que estaban desconsolados.

“Las fuerzas del orden ponen sus vidas en riesgo por nuestra seguridad todos los días”, expresó Polis en un comunicado. “Gracias a las fuerzas del orden que se enfrentan al peligro para mantenernos a salvo y proteger a nuestras comunidades”.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, dijo que la policía de su ciudad estaba ayudando a las autoridades de Lakewood.

El Distrito de Transporte Regional se declaró profundamente preocupado por el tiroteo y señaló que está cooperando plenamente con la policía en su investigación.

La Patrulla Estatal de Colorado indicó en un comunicado que tienen el corazón roto por la muerte del agente.

“A los tres policías adicionales de Lakewood que resultaron heridos en el tiroteo de esta noche, les enviamos nuestras más profundas oraciones, fortaleza y los mejores deseos para una recuperación total”, señaló el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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