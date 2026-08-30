Tiroteo en rave en Suiza deja un muerto y cinco heridos

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El hecho ocurrió en Aarau, la capital del cantón Argovia, a 46 kilómetros (29 millas) al oeste de Zúrich, informó la policía.

Una persona murió y cinco resultaron heridas, algunas de gravedad, añadió la fuerza pública en X.

La radiotelevisión pública suiza SRF informó que el evento era una rave.

Hay una enorme presencia policial en la zona y las autoridades pidieron a la colectividad mantenerse alejada del lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP