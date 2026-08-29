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Tiroteo en parque de Carolina del Sur deja un policía muerto y otro herido; abaten a agresor

Un policía de Carolina del Sur murió y otro resultó herido el sábado en un parque durante un “tiroteo” tras atender una llamada por una disputa doméstica, informó el jefe policial de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook.

Holbrook indicó en una conferencia de prensa en la capital del estado que el sospechoso, un hombre de 33 años con un extenso historial delictivo, también murió.

El policía fallecido, Christopher DeLong, de 29 años, llevaba dos años en el Departamento de Policía y deja a una esposa y dos hijos pequeños, detalló Holbrook.

“Esta noche tenemos el corazón destrozado”, expresó, visiblemente conmovido por momentos.

En una publicación en redes sociales, la esposa de DeLong elogió a su marido como el “mejor papá para nuestros bebés” y afirmó que estaba “viviendo una pesadilla”.

Holbrook y otros funcionarios de las fuerzas del orden se sumaron a una procesión desde el hospital tras una conferencia de prensa el sábado por la noche. El segundo policía, David Dymock, se encontraba en condición estable, precisó el jefe policial.

“Espero que nuestros agentes sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos unos en otros en este momento trágico”, agregó Holbrook. “Oremos por este departamento”.

El tiroteo ocurrió después que una mujer llamara a la policía alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado para denunciar que un hombre contra el que tenía una orden de restricción estaba destruyendo propiedad en su casa.

DeLong llegó rápidamente al lugar y se enteró que el sospechoso había abandonado la vivienda. La mujer le dio a DeLong una descripción del sospechoso y del vehículo, explicó el jefe.

DeLong salió de la casa alrededor de las 10:30 de la mañana, pero apenas unos minutos después envió un aviso sobre un sospechoso luego de detectar a un hombre cerca de un vehículo que coincidía con la descripción hecha por la mujer, explicó Holbrook.

Dymock llegó como refuerzo y, minutos después, informó por radio que él y DeLong “habían sido impactados y que un sospechoso fue abatido”, indicó el jefe.

El sospechoso era Adam Tyler Dowdy, un hombre con antecedentes de arrestos en al menos cuatro estados, que había enfrentado cargos que incluían conducta desordenada, desacato al tribunal, intoxicación en la vía pública, posesión de una sustancia controlada y violaciones de la libertad condicional, detalló el jefe.

Holbrook, quien no aceptó preguntas en la conferencia de prensa, dijo que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur investigará el tiroteo. Un portavoz de esa agencia indicó en un correo electrónico que la indagación seguía en curso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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