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Tiroteo en hospital de Chicago provoca confinamiento

CHICAGO (AP) — Un hospital de Chicago ordenó el confinamiento de sus ocupantes el sábado debido a un tiroteo en sus predios.

La presencia policial cerca del Endeavor Health Swedish Hospital de Chicago, el 25 de abril del 2026. (John J. Kim/Chicago Tribune via AP)
La presencia policial cerca del Endeavor Health Swedish Hospital de Chicago, el 25 de abril del 2026. (John J. Kim/Chicago Tribune via AP) AP

El Hospital Swedish de Endeavor Health informó el sábado que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo y que, a media tarde, no había ninguna amenaza activa.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. La prensa local reportó que dos policías resultaron heridos. El Departamento de Policía de Chicago no respondió a múltiples solicitudes de más información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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