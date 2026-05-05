Tiroteo en escuela de Brasil deja 2 trabajadoras muertas y 2 heridos; detienen a alumno de 13 años

Compartir en:









El gobierno estatal indicó en un comunicado que un estudiante de 13 años admitió haber perpetrado el ataque en la escuela pública Instituto Sao Jose, en Rio Branco, la capital del estado.

Las dos fallecidas eran trabajadoras del plantel y murieron en el lugar. Otra empleada y un estudiante resultaron heridos por disparos y fueron trasladados a un hospital.

Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas. La policía señaló que el sospechoso fue detenido y utilizó un arma perteneciente a un tutor legal. Medios locales informaron que el arma era del padrastro del adolescente, quien también fue detenido.

“El estado expresa su profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad escolar del Instituto Sao Jose y todos los profesionales de la educación afectados por este incidente”, manifestó en un comunicado la gobernadora de Acre, Mailza Assis.

El año pasado, dos adolescentes murieron tras un tiroteo en una escuela del estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Otro tiroteo se registró en la misma localidad en 2022, cuando un adolescente abrió fuego contra tres compañeros de clase y mató a uno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







