Tiroteo deja 4 muertos en San Vicente y las Granadinas, informa la policía

La Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas informó a última hora del viernes que los agentes respondieron a reportes de disparos en Green Hill, un distrito ubicado a las afueras de la capital, Kingstown.

“Se encontraron dos cuerpos tendidos en la vía pública; el cuerpo de una mujer fue hallado en un vehículo que estaba estacionado en la vía pública, y en un terreno adyacente se descubrió otro cuerpo”, informó el sábado en conferencia de prensa comisionado de policía interino, Trevor Bailey.

Bailey indicó que los cadáveres presentaban lo que parecían ser heridas de bala.

Otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo, y dos de ellas seguían hospitalizadas.

No había arrestos hasta el momento y la policía señaló que aún intentaba determinar el móvil del crimen. La policía informó que registró otro homicidio el sábado y que investigaba si está vinculado con el tiroteo de la noche del viernes.

El ministro de Seguridad Nacional, St. Clair Leacock, condenó el sábado los tiroteos al hablar en NBC Radio, un medio local. Manifestó que, si bien San Vicente y las Granadinas sigue siendo un país pacífico, la violencia de pandillas ha afectado a muchas comunidades.

De acuerdo con la policía, este año se han registrado 37 asesinatos en San Vicente y las Granadinas, un país con una población de 110.000 habitantes. La antigua colonia británica está compuesta por 32 islas y cayos en el Caribe oriental, y desde hace tiempo su principal fuente de ingresos proviene del turismo.

El pequeño archipiélago es conocido por sus paisajes volcánicos, arrecifes de coral y playas de arena blanca que lo han convertido en un destino popular para la navegación en yate. También alberga varias islas privadas que atienden a ricos y famosos.

“Estos homicidios crean para nosotros una pesadilla grave”, expresó Leacock. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP