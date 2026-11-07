Tirador abre fuego desde un auto y mata a 6 personas en Cracovia, Polonia

Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026, matando a varias personas e hiriendo a otras más, de acuerdo con las autoridades. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

El gobierno regional de Malopolski actualizó la cifra de muertos de cinco a seis en una publicación de X.

El atacante, un ciudadano polaco, apuntó al azar contra personas mientras conducía hacia la Plaza Mayor, un importante destino turístico en el centro de la ciudad, informó la policía de Cracovia. Entre los heridos hay varios policías.

La policía señaló que el agresor fue baleado y herido durante un tiroteo con los agentes a poca distancia del lugar donde comenzó la violencia.

Katarzyna Cisło, portavoz de la policía de Cracovia, declaró a TVN24 que el agresor vestía ropa de estilo castrense y que utilizó un arma larga de tipo militar en el ataque. La policía encontró muchas otras armas, así como municiones, en su automóvil.

Cisło añadió que el tirador actuó solo y que el público está a salvo. Los tiroteos masivos son poco comunes en Polonia.

Imágenes del lugar mostraban a policías y ambulancias acordonando la zona, y un helicóptero del Servicio Polaco de Rescate Médico Aéreo también aterrizó en la plaza.

La empresa municipal de transporte de Cracovia informó que un conductor de tranvía reportó alrededor de las 15.00 que un hombre en un automóvil en movimiento disparó contra su vehículo mientras pasaba cerca de la plaza principal. La ventana de la cabina del conductor del tranvía quedó destrozada.

Unos 15 millones de turistas visitan Cracovia cada año, y la mayoría pasa por la Plaza Mayor.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó en una publicación en X que la policía ya investiga el ataque. Y el presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó que sus pensamientos estaban con las víctimas, los heridos y sus familias.

“Apenas estamos conociendo los detalles del horrible tiroteo masivo en Cracovia, un ataque salvaje y asesino que ha hecho añicos la paz de Polonia”, escribió en X Tom Rose, embajador de Estados Unidos en Polonia. “Estados Unidos está con Polonia en esta hora oscura, así como Polonia está con sus queridos ciudadanos de Cracovia”.

Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia y está a unos 250 kilómetros (155 millas) de, Varsovia la capital.

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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia, y Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP